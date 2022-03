La Fondation Guillaume Tremblay pour donner des ailes aux jeunes de la Côte-Nord

Guillaume était beaucoup impliqué dans le milieu culturel. Il a fait du théâtre toute sa vie, du primaire jusqu’à la fin de sa vie. Au secondaire, l’improvisation est devenue sa plus grande passion. On le voyait beaucoup dans les matchs d’improvisation de la Ligue d'improvisation de Sept-Îles LIS , dit Élise Tremblay, administratrice de la Fondation et sœur du défunt.

« Je pense que Guillaume aurait peut-être aimé encourager les gens qui désirent suivre un parcours semblable. » — Une citation de Élise Tremblay, administratrice de la Fondation Guillaume Tremblay

Il s’impliquait partout et à 100 %. Je pense que Guillaume a marqué plusieurs personnes dans son parcours , ajoute l’administratrice.

La vice-présidente de la Fondation, Myriam Saucier, indique que c’est vraiment un honneur de pouvoir faire vivre la mémoire d’un ami en s'impliquant auprès de l’organisme.

Faire vivre qui était Guillaume à travers cette Fondation, continuer de faire vivre son énergie et ses valeurs, redonner aux jeunes et s’assurer que le rêve de Guillaume peut continuer à vivre à travers d’autres personnes [...] sont des choses qui me parlent beaucoup , mentionne Myriam Saucier.

Pour atteindre ses objectifs, l’organisme tiendra des événements de toute sorte pour amasser des fonds , indique la Fondation sur Facebook.

Même si les personnes qui administrent l’organisme réfléchissent à l’idée de lancer un site internet pour recevoir des dons, pour l'instant, ça sera [seulement] lors des événements qu’ils feront des levées de fonds et que les gens pourront donner à la Fondation , affirme Élise Tremblay.

La Fondation est surtout axée pour les jeunes et on a voulu aller assez large dans le développement culturel à Sept-Îles, en région. Plus les projets avanceront, plus la Fondation va se spécialiser. Mais, au lancement [nos objectifs] vont être larges , note la vice-présidente de l’organisme.

En attendant le lancement officiel de la Fondation Guillaume Tremblay en juillet prochain, les personnes qui l’administrent invitent les Nords-Côtiers à suivre l’organisme sur les réseaux sociaux.