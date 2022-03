John Horgan promet la création d’un comité permanent sur les drogues illicites

Un an après que les partis d’opposition l’ont demandé et après la publication d’ un rapport accablant sur les décès en raison de drogues illicites en Colombie-Britannique , le premier ministre John Horgan accepte de créer un comité multipartite pour s’attaquer à la crise des drogues toxiques dans la province.

Le rapport du Service du coroner, publié mercredi, conclut que la crise des surdoses s’aggrave dans la province et fait appel au gouvernement pour instaurer un approvisionnement de drogues sécuritaire.

Nous sommes tous choqués et bouleversés que 6000 personnes, 6000 vies ont été perdues en raison d’un approvisionnement de drogues toxiques, a déclaré le premier ministre Horgan à la fin de la période de questions mercredi à l’Assemblée législative.

Nous ressentons les mêmes sentiments, nous voulons tous travailler ensemble, alors créons ce comité pour mener à des actions concrètes , a ajouté John Horgan.

La déclaration du premier ministre a été accueillie par des applaudissements et de bruyantes acclamations de toute l’Assemblée.

Un comité permanent sera donc formé pour étudier la crise des surdoses. Ce comité pourra par la suite faire des recommandations au gouvernement.

John Horgan a aussi déclaré qu’il faudra davantage qu’un approvisionnement de drogues illicites sécuritaires pour lutter contre cette crise. Il a promis que les forces de l’ordre seraient impliquées pour s’attaquer au fléau de notre société : les personnes qui profitent de la vente de drogues illicites.

Le groupe « Moms Stop the Harm » manifeste à Vancouver en avril 2021 pour marquer le cinquième anniversaire de l'urgence de santé publique de la Colombie-Britannique concernant les décès liés aux drogues illicites. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La leader du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, dit être satisfaite de savoir qu’un comité composé de députés de tous les partis pourra maintenant se pencher sur la crise.

Elle soutient dans un communiqué avoir envoyé une lettre à la province, il y a plus d’un an, pour demander la création d’un comité dans lequel les partis pourraient travailler ensemble et de façon confidentielle.

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon, a remercié John Horgan de sa promesse de créer un comité.

Son prédécesseur, Shirley Bond, avait longuement demandé la création de ce comité.

Aucun détail n'a été révélé sur la composition du comité ni sur son mandat.

Avec des informations Akshay Kulkarni