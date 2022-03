Près de 35 M$ pour restaurer les bâtiments patrimoniaux privés et publics

Les 34,4 millions de dollars annoncés sont investis dans le cadre de 56 ententes. En Estrie, six ententes totalisant 4,8 millions de dollars ont été conclues avec les Villes de Sherbrooke et de Magog, ainsi qu’avec les Municipalité régionale de comté MRC de Coaticook, du Haut St-François, du Granit et du Val St-François.

En entrevue sur les ondes de Par ici l’info, elle a expliqué que ce programme est de l’aide directe, de l’argent qu’on envoie aux municipalités, aux Municipalité régionale de comté MRC et aux citoyens pour qu’ils puissent restaurer les bâtiments patrimoniaux .

Nathalie Roy explique que de nombreux bâtiments patrimoniaux, que ce soit un édifice public ou une maison ancestrale, mériteraient d'être conservés et ne bénéficient pas de protection. On pense par exemple aux maisons qu'on voit dans le Vieux-Nord. Ces maisons-là ne jouissent pas de mesures de protection , souligne la ministre.

« Ce ne sont pas tous des bâtiments classés, ce qui ouvrirait des portes à des subventions. » — Une citation de Nathalie Roy, ministre de la Culture du Québec

Un tel programme pourrait ainsi permettre aux Municipalités d'avoir accès à des fonds ces bâtiments non classés de profiter de fonds pour leur conservation.

Il faut aider le monde qui possède une maison ancestrale et qui ne jouit pas de cette possibilité d’avoir une subvention, c’est pour ça qu’on a créé ce programme-là, pour les aider directement quand ils voudront faire des travaux sur leur maison , explique la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

La ministre de la Culture du Québec, Nathalie Roy. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Une intervention rapide

La ministre a également mentionné que ce programme était destiné à des interventions plus précises, plus rapides , et vise donc principalement les bâtiments qui ne requièrent pas d’importants investissements. L'argent sera envoyé aux Municipalités, qui décideront des programmes qui seront mis de l'avant. Les Villes pourront dire que cette année, on veut aider les propriétaires de maisons, donc voici le programme qu'on offre pour refaire les fenêtres, les toitures , donne en exemple la ministre.

Le patrimoine est une richesse collective, estime la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, par voie de communiqué. Et pour mettre en valeur cette richesse, notre rôle en tant que ville est d’abord de la protéger.

D'autres investissements à venir pour la Salle intermédiaire et la prison Winters?

Depuis l'annonce, il y a 10 ans, du projet du centre de diffusion pour la jeunesse, la Salle intermédiaire, les coûts sont passés de 8 millions de dollars à plus de 15 millions. La ministre a profité de l'occasion de son passage à Par ici l'info pour annoncer que des réponses seront données sous peu. J'entrevois de belles avenues pour une aide pour cette place-là , a-t-elle laissé entendre.

La vieille prison de la rue Winter à Sherbrooke ne peut pas bénéficier de cette aide. Photo : Radio-Canada / Annie Corriveau