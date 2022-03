Le zéro déchet en perte de vitesse en Mauricie?

Le bail arrivait à échéance et le propriétaire, Israël Poulin, a pris la décision de ne pas le renouveler. Il est d’avis que les habitudes de consommation ont changé pendant la pandémie.

L’épicerie Monsieur Vrac de Trois-Rivières ferme ses portes en raison d'un manque de croissance. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Avant la pandémie, tous nos calculs étaient bons par rapport aux dépenses, puis au chiffre d'affaires. Pendant la pandémie, c'est devenu un peu plus difficile [...]. Les gens concentraient leurs achats à des endroits où il y avait une plus grande variété , avance-t-il.

Le constat est semblable du côté d'une autre bannière zéro déchet. Santé en Vrac a dû fermer son magasin de Nicolet, en octobre dernier. Aujourd’hui, ses activités sont centralisées à Trois-Rivières et l’entreprise va bien.

La succursale de Nicolet étant plus petite, on n’avait pas tout ce dont les gens avaient besoin, donc ils choisissaient l’épicerie où ils pouvaient trouver tout ce qu'ils avaient besoin. [À Trois-Rivières], on a vraiment une épicerie complète et biologique , raconte Audrey Hébert-Auger, propriétaire de Santé en Vrac.

Une nouvelle difficile à avaler

Isabelle Dalcher-Gosselin et Lucas Deschamps font partie de ceux qui devront trouver une nouvelle façon de remplir leur panier. Le couple a fait de Monsieur Vrac sa destination principale pour les courses de tous les jours.

Nous, ça nous a aussi permis de moins ressentir la montée du panier d'épicerie , explique M. Deschamps. On est triste de penser à retourner à l'épicerie [...]. En fait, on ne connaît même plus les prix à l'épicerie , ajoute sa conjointe.

Ces clients n'entendent pas baisser les bras et songent même à prendre part à un modèle coopératif. On se disait qu'on peut faire des fois des coops d'achat. Si on rejoint suffisamment d'acheteurs, on peut produire en gros avec de bons prix.

Une idée qui pourrait faire du chemin puisqu'elle s'aligne avec les ambitions d'Israël Poulin. Le propriétaire de M. Vrac envisage un nouvel avenir pour son entreprise. On voit qu’il y a beaucoup de gens qui ont le désir de se mobiliser autour de concepts de coopératives. Moi, je pense que le futur de mon entreprise c’est de pouvoir soutenir ce genre de mouvement. L’aventure ne fait peut-être que commencer pour Monsieur Vrac.

Le zéro déchet fait peur

Pour l'environnementaliste et directrice générale de La Brouette, Joëlle Carle, c'est le côté radical du zéro déchet qui rebuterait certains consommateurs et qui aurait ainsi entraîné la fermeture des deux commerces. Le zéro déchet fait peur , s'explique Mme Carle.

C'est pour ça qu'on l'appelle un peu plus ''tendre vers le mode de vie zéro déchet'', parce qu'il n'y a personne de zéro déchet. Je ne suis pas zéro déchet , confie la directrice générale de La Brouette.

Les clients font leurs provisions en apportant leurs propres contenants dans les épiceries zéro déchet. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

L’idée est de s’y convertir graduellement, croit-elle. C'est qu'il faut vraiment y aller un pas à la fois. On décide quelles habitudes on veut changer, donc on en choisit une ou deux, puis lorsque cette habitude-là est bien ancrée, c'est là qu'on peut en prendre une autre.

Malgré tout, Joëlle Carle reste optimiste. À son avis, les économies engendrées par le zéro déchet feront changer les habitudes de consommation. Je pense qu’il va avoir un gros regain dans les prochains mois, les prochaines années parce que tout coûte cher .

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger