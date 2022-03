Les drapeaux ukrainiens sont populaires à Edmonton

Depuis 26 ans que je possède la boutique, c'est de loin le nombre de demandes le plus élevé jamais enregistré , indique Phyllis Wright, propriétaire du magasin de drapeaux The Flag Shop.

La détaillante du commerce qui se trouve dans l'ouest d'Edmonton dit que les drapeaux bleus et jaunes arrivent presque aussi vite qu'ils les vendent. La semaine dernière seulement, elle estime en avoir vendu plus de 250.

Les appels ont commencé dès que nous avons appris la nouvelle [de l’invasion russe], et ça n’a pas cessé de sonner depuis.

Phyllis Wright explique que bien que les conflits mondiaux soient déplorables, ils sont bons pour les affaires : « Chaque fois qu'il y a un événement politique, nous recevons beaucoup d'appels téléphoniques ».

Le Conseil albertain des arts ukrainiens (ACUA) fait face à une situation similaire, avec une hausse tout aussi notable dans la vente de drapeaux ukrainiens.

L'organisme à but non lucratif, qui vend des œuvres et des produits créés par des artistes ukrainiens, a d’ailleurs vendu l’ensemble de ses drapeaux lors de la dernière fin de semaine.

L’assistant de programmes de l’Conseil albertain des arts ukrainiens ACUA Borys Tarasenko estime que c’est bien que des gens soient capables d'observer la situation en Ukraine et de montrer leur soutien .

Confectionner des drapeaux soi-même

M. Tarasenko explique que l'Conseil albertain des arts ukrainiens ACUA a même offert une partie de leur espace à un groupe de femmes pour qu’elles puissent confectionner elles-mêmes des drapeaux ukrainiens.

Elles voulaient apporter des machines à coudre et fabriquer des drapeaux [...] Elles ont acquis du tissu bleu et jaune et ont simplement commencé à confectionner des drapeaux.

Les choses vont vraiment mal là-bas pour les Ukrainiens et ils perdent leurs maisons. Mais vous savez, quand vous montrez votre solidarité, ça se voit, et ça aide.

Borys Tarasenko spécifie que cette générosité ne s’arrête pas qu’aux drapeaux, et s’étend jusqu’à des donations ou du bénévolat de personnes qui veulent aider.

Ils posent des questions telles que : ''Quel est le bon endroit pour faire un don si nous voulons soutenir les activités en cours?''