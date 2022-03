De directeur de la vaccination au Québec à sous-ministre

Celui qui a dirigé la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, est nommé sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie du ministère de la Santé.

Son mandat débute le 14 mars.

Daniel Paré était le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches jusqu’à sa nomination à titre de directeur de la campagne de vaccination en décembre 2020.

Il n’était pourtant pas le premier choix, puisque Jérôme Gagnon, sous-ministre adjoint à la Santé, avait été nommé. Il avait rapidement dû se désister pour des raisons de santé.

Patrick Simard est l’actuel pdg par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches. La nomination de M. Paré comme haut fonctionnaire de l’État vient donc libérer officiellement le poste qu’il occupait auparavant dans cette région.

Nouveau pdg au CIUSSS-CN

En raison du départ à la retraite de Michel Delamarre, pdg du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale, son président-directeur adjoint, Guy Thibodeau, assurera sa succession à titre de pdg.

M. Thibodeau possède une grande expérience et une connaissance aguerrie des enjeux locaux dans la Capitale-Nationale. Ces atouts assureront une belle continuité au sein de cet établissement, au bénéfice à la fois du personnel et des usagers , écrit le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Son mandat est d’une durée de quatre ans.