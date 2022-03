COVID-19 : nouvelles règles d’isolement en Ontario

Les membres d'une famille n'ont plus besoin de tous s'isoler à la maison si l'un d'entre eux a contracté la COVID-19 ou a des symptômes.

Selon les nouvelles règles provinciales sur l'isolement dévoilées mercredi, les personnes de 18 ans et plus qui ont reçu leur troisième dose de vaccin, ainsi que ceux de moins de 18 ans qui ont eu deux doses, sont exemptées de cette quarantaine.

Cette exemption s'applique aussi aux individus qui ont eu un résultat positif à un test de dépistage au cours des derniers 90 jours.

Par ailleurs, les personnes ayant été en contact étroit avec un individu infecté n'appartenant pas à leur foyer n'ont plus à s'isoler à la maison.

Toutefois, la santé publique continue à leur recommander de porter un masque dans les lieux publics durant dix jours et d'éviter de côtoyer des personnes vulnérables pendant cette période de temps, en plus de surveiller l'apparition possible de symptômes.

Le gouvernement Ford a annoncé mercredi qu'il ne serait plus obligatoire de porter un masque dans les écoles et les lieux publics à partir du 21 mars.

Décès

L'Ontario change également la façon dont elle rapportera les décès à partir de vendredi.

Les décès seront classés selon trois catégories : la COVID est la cause de la mort, le coronavirus a pu contribuer au décès ou la cause de la mort de l'individu infecté n'est pas connue.