La fin des mesures sanitaires le 14 mars au N.-B. inquiète des parents

La province recensait mercredi 98 personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19, dont 16 aux soins intensifs. C’était quatre personnes de plus aux soins intensifs comparativement à mardi.

Selon le tableau de bord en ligne du gouvernement du Nouveau-Brunswick, le taux d'occupation des hôpitaux mercredi était à 90 %, et le taux d’occupation des unités de soins intensifs était de 69 %.

Les hôpitaux sont alors près de leur limite. L’abandon des mesures sanitaires pourrait augmenter le nombre de malades et, par conséquent, d'hospitalisations.

Le groupe Protect Our Province NB a lancé une pétition en ligne pour qu'on maintienne le port du masque dans les écoles jusqu'à la fin du mois d'avril. La pétition comptait plus de 920 signataires, jeudi matin.

Le groupe explique que le port du masque est utile à l’école où l’éloignement physique est difficile et que la ventilation laisse parfois à désirer.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas répondu à une demande d’entrevue.

L’intérêt pour la vaccination semble diminuer

La levée prochaine des mesures sanitaires peut aussi avoir des conséquences sur l'intérêt des gens pour se faire vacciner.

Éric Lee, pharmacien propriétaire dans le Madawaska, s’apprête à cesser d'offrir des séances de vaccination en raison de la baisse de la demande.

Dans le gros des périodes de vaccination qu'on a faites, juste moi et mon épouse à la pharmacie, il y a des journées qu'on pouvait donner 100, peut-être des journées jusqu'à 130 doses. Puis là, dans ce temps-ci, quand on en donne 20 quand on fait une journée de vaccination, c'est le gros max , explique Éric Lee.

Selon les données de la santé publique, mercredi, 92,9 % de la population admissible a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 87,3 % en ont reçu deux, mais seulement 50,5 % des gens ont reçu leur dose de rappel.

D’après un reportage d’Océane Doucet