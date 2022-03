Des avocats de la N.-É. donnent de leurs temps pour aider les Ukrainiens à immigrer

Un groupe d'avocats travaille bénévolement pour aider les Ukrainiens qui fuient le conflit dans leur pays et qui veulent trouver refuge en Nouvelle-Écosse.

La guerre en Ukraine a créé la pire crise humanitaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 1,5 million de réfugiés sont déjà entrés dans les pays voisins et d'autres ukrainiens tentent encore de fuire la capitale de Kiev, ainsi que de plusieurs villes du sud et du nord-est du pays.

L'avocat Igor Yushchenko, qui a émigré d'Ukraine il y a 11 ans, dirige maintenant la firme IY Law à Halifax. Il regarde, impuissant, les reportages montrant des civils tués dans son pays d'origine. Et pendant des jours il était sans contact avec ses parents et craignait le pire.

Igor Yushchenko est directeur de IY Law et a immigré au Canada depuis l'Ukraine il y a 11 ans. Photo : Radio-Canada / Pam Berman

Finalement, tôt samedi matin, il les a retrouvés à l'aéroport d'Halifax après leur voyage de 4 jours, un voyage qui aurait dû prendre 10 heures.

C'est toujours un traumatisme psychologique pour eux , dit Igor Yushchenko. Ils parlent à leurs proches et amis tous les jours et n'ont pas de nouvelles positives.

Jason Woycheshyn est aussi avocat et président de l'Association du Barreau ukrainien canadien. Il travaille en coopération avec Igor Yushchenko et d'autres membres des communautés juridiques et ukrainiennes canadiennes pour suivre les changements introduits par Ottawa et pour éliminer tout obstacle pour les Ukrainiens qui cherchent à s'installer en Nouvelle-Écosse.

Nous avons eu de nombreuses discussions avec les élus, y compris au niveau du gouvernement provincial, pour obtenir leur soutien et l’assurance que ceux qui veulent venir en Nouvelle-Écosse vont pouvoir le faire , dit Me Woycheshyn, aussi partenaire au cabinet d'avocats, Stewart McKelvey.

Le processus de demande a changé, et notre équipe d'avocats spécialisés en immigration surveille ces développements en temps réel et elle est disponible pour aider dans chacune des provinces de l'Atlantique.

Jason Woycheshyn est associé du cabinet d'Halifax Stewart McKelvey et président de l'Association du Barreau ukrainien canadien. Photo : Gracieuseté : Smith & Whitton

Selon Me Woycheshyn, naviguer dans le système d'immigration est particulièrement difficile pour les personnes qui ne parlent pas anglais, et il est important d'avoir à la fois l'expertise juridique et linguistique pour les aider.

Igor Yushchenko croit qu’il est impossible de prédire combien d'Ukrainiens viendront dans la région, mais il s'attend à ce que des centaines arrivent bientôt.

Il dit que les avocats travaillaient en étroite collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et qu'il s'attend à ce que de nouvelles demandes arrivent pour le volet des travailleurs qualifiés provinciaux et pour les programmes d'immigration fédéraux.

En tant qu'immigrant lui-même, il pense que la langue sera un défi majeur, tout comme la recherche d'un logement dans un marché restreint.

Il dit que des avocats rencontrent des propriétaires d'entreprises et des propriétaires d’immeubles pour essayer d'organiser des logements pour les immigrants qui viendront d'Ukraine.

Pendant ce temps, Jason Woycheshyn dit que sa boîte de réception a été inondée d'offres d’aide d'autres avocats et de personnes du monde des affaires qui souhaitent employer des Ukrainiens et faciliter leurs arrivées.

Il pense aussi qu’une aide psychologique devra être offerte aux nouveaux arrivants dans la langue appropriée, et le plus rapidement possible.