Le projet de construction à Wascana Park retardé, l’INCA recherche un autre endroit

Il s’agit d’une déception pour l’Institut national canadien pour les aveugles INCA qui misait sur ce projet pour rendre le parc plus inclusif et plus accessible pour les personnes vivant avec une perte de vision.

L’entreprise Brandt responsable du projet a entamé des procédures judiciaires concernant ce projet d’immeuble de 4 étages prévu sur un terrain de 77 000 pieds carrés.

La vice-présidente de l’Ouest canadien de l’Institut national canadien pour les aveugles INCA , Christall Beaudry, se tourne vers l’avenir pour trouver un nouvel espace d’installation accessible et abordable.

« Malheureusement, ce projet communautaire a laissé l’INCA à l'endroit où nous nous trouvions il y a neuf ans. » — Une citation de Christall Beaudry, vice-présidente de l’Ouest canadien de l’INCA

Cependant, le ministre responsable de la Commission de la capitale provinciale, Don McMorris, déclare que le projet peut se poursuivre même si le dossier est actuellement devant les tribunaux. Selon lui, le fait qu’une entreprise poursuive le gouvernement n’envoie pas un bon signal au public.

Un résident de Regina opposé au projet, Jim Gallagher, est soulagé puisque l’initiative allait à l’encontre des plans de croissance et de développement du parc Wascana.

M. Gallagher mise sur les consultations publiques visant à revoir le plan du parc pour inviter les résidents de la ville à s’impliquer et proposer des projets. Selon lui, ce plan est essentiel pour maintenir le parc sur la bonne voie.