La suspension d’un programme d’apprentissage entre détenus et étudiants est dénoncée

Les restrictions imposées au Centre de détention du Sud-Ouest depuis deux ans ont entraîné la suspension d'un programme qui servait à la fois aux étudiants de l'Université de Windsor et aux détenus.

Le programme Walls to Bridges offrait aux détenus et aux étudiants la possibilité de suivre ensemble des cours donnant droit à des crédits universitaires.

L'idée ici est que les étudiants ne sont pas là pour aider les étudiants incarcérés. Ils ne font pas de bénévolat, ils ne sont pas des mentors , explique la professeure de travail social et d'études sur les femmes Betty Barrett.

« Il s'agit de réunir des personnes d'horizons très divers dans un même espace afin qu'elles puissent apprendre ensemble et les unes des autres. » — Une citation de Betty Barrett, professeur de travail social et d'études sur les femmes à l'Université de Windsor

L'initiative a été lancée en 2017 par le biais du programme d'études sur les femmes et le genre de l'Université de Windsor. Elle offrait un à deux cours par année en travail social et en études sur les femmes, notamment sur la justice réparatrice.

Elle n'a pas été offerte depuis 2020 en raison de la pandémie.

Mme Barrett ignore quand le programme pourra reprendre. Photo : Dale Molnar/CBC

La moitié des classes de 16 à 20 personnes étaient des étudiants et l'autre moitié des personnes incarcérées à la prison.

Selon Mme Barrett, le programme offre non seulement aux personnes incarcérées une chance de développement personnel, mais il enrichit également la vie des étudiants à l'extérieur.

L'un des étudiants qui a suivi le cours était en informatique et, après avoir suivi le programme Walls to Bridges, il a décidé de changer de carrière et de faire des études de droit pour travailler avec des personnes incarcérées , indique-t-elle.

L'avocat Bobby Russon affirme que les cours donnaient l'occasion aux personnes emprisonnées une précieuse occasion de réhabilitation.

L'un des trois piliers de la détermination de la peine est [...] qu'une personne puisse contribuer à sa réhabilitation. C'est évidemment un outil important pour un avocat de la défense pénale , précise-t-il.

« C'est une perte que les gens ressentent de manière réelle. » — Une citation de Bobby Russon, avocat

La députée provinciale de Windsor-Ouest, Lisa Gretzky, espère que le programme pourra bientôt reprendre.

J'ajouterais également qu'il est vraiment important que, dans la mesure du possible, le gouvernement provincial s'assure que tout le monde dispose de ce dont il a besoin - qu'il s'agisse d'équipement de protection individuelle ou d'autre chose - afin que le programme puisse se poursuivre même en cas de pandémie au Centre de détention du Sud-Ouest , déclare Mme Gretzky.

Lisa Gretzky espère que le programme reprendra rapidement. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Le ministère du Solliciteur général a décliné toute demande d'entrevue, mais a envoyé une déclaration.

D'autres possibilités d'éducation sont restées à la disposition des détenus tout au long de la pandémie , écrit le porte-parole Andrew Morrison.

« Par exemple, le programme d'alphabétisation des détenus offert par le Greater Essex County District School Board a continué de fonctionner cinq jours par semaine dans la salle de classe du centre de détention. » — Une citation de Andrew Morrison, porte-parole du ministère du solliciteur général

Mme Barrett affirme quant à elle qu'il n'y a toujours pas d'échéancier pour le retour du programme, mais elle espère qu'il sera offert à l'automne.

D'après les informations de CBC.