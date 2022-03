Cannabis : la livraison devient une option permanente en Ontario

Les magasins de cannabis sont autorisés à offrir la livraison à domicile sur une base permanente à partir du 15 mars, indique la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

La collecte sur le trottoir devient aussi une option permanente.

Ces deux méthodes étaient offertes sur une base temporaire durant la pandémie.

Bubba Nicholson du détaillant de pot Thrive Cannabis à Simcoe se réjouit de la décision provinciale de rendre ces options permanentes, disant que ça va aider les exploitants comme lui à regarnir leur clientèle après une baisse d'achalandage en succursale au cours des deux dernières années.

Il faut permettre aux magasins d'attirer plus de clients, que ce soit en personne ou de façon virtuelle , dit-il.

Pour éviter la livraison directement d'entrepôts, la Commission stipule que chaque commande devra être faite auprès d'un magasin de cannabis autorisé, que les produits devront être en stock sur place et préparés pour l'expédition par le personnel de cette succursale, et non pas par une tierce partie.

Certains détaillants avaient déjà leur propre plateforme pour les commandes en ligne, alors que d'autres comme Canopy Growth et Tokyo Smoke permettaient aux clients depuis novembre de passer une commande grâce à l'application UberEats. Les consommateurs pouvaient ensuite ramasser leur commande en magasin.