Une fillette parmi les victimes du bombardement de l’hôpital pour enfants de Marioupol

Trois personnes, dont une fillette, ont été tuées dans le bombardement d'un l'hôpital pédiatrique à Marioupol, et au moins 17 personnes ont été blessées, d'après un nouveau bilan des autorités.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a condamné un crime de guerre , a partagé des vidéos montrant la destruction, après un raid aérien, de l'établissement. On peut voir l'intérieur de bâtiments soufflés, des débris, des feuilles de papier et des morceaux de verre jonchant le sol.

La Maison-Blanche a de son côté dénoncé un usage barbare de la force contre des civils, tandis que le premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié le bombardement d' immoral .

Depuis la Turquie, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a justifié jeudi le bombardement de l’hôpital pour enfants de Marioupol, affirmant que le bâtiment servait selon lui de base à un bataillon nationaliste.

Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d’autres radicaux, et toutes les femmes en couches, toutes les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte , s’est défendu M. Lavrov à l’issue des discussions avec son homologue ukrainien.

Moscou dément cibler les infrastructures civiles et accuse les forces ukrainiennes de se servir de celles-ci comme de boucliers humains.

Les troupes russes détruisent délibérément et impitoyablement la population civile de Marioupol , a rétorqué la municipalité de Marioupol, qui a affirmé que plus de 1200 habitants avaient été tués en neuf jours.

En entrevue à la BBC, le maire adjoint de Marioupol, Sergeï Orlov, a déclaré qu’il est certain que l’armée russe connaissait cette installation. C’est le troisième hôpital qu’ils détruisent dans cette ville , a-t-il ajouté.

M. Orlov a précisé qu’un hôpital comptant 300 lits destinés à traiter des patients atteints de la COVID-19 avait été détruit par des tirs mardi, ainsi qu’un centre de collecte de sang de Marioupol.

L’Organisation mondiale de la santé a pu vérifier au moins 18 différentes attaques par l’armée russe sur des établissements de santé de l'Ukraine, depuis le début de la guerre le 24 février.