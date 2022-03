Un programme à Antigonish aide ceux qui n’ont pas les moyens de chauffer leur maison

À Antigonish, le président d'un fonds de chauffage domestique pour les personnes à faible revenu affirme que la hausse du prix des carburants est la principale source de stress pour ses clients.

Il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en jeu , explique Michael MacDonald. Certains ont à voir avec le conflit actuel en Europe, mais certains l'ont précédé. Vous savez, l'impact de la COVID-19 est toujours important.

Le fonds a été créé en 2008 lorsque la crise financière mondiale a provoqué une flambée des prix du carburant. Il offre un financement d'urgence entre janvier et avril à environ 200 ménages de la ville d'Antigonish et du comté environnant où le mazout domestique (diesel) se vend 1,92 $ le litre ces jours-ci.

Ces 200 maisons, selon les chiffres de Michael MacDonald, représentent environ 20 % de la population de la région.

Nous avons deux ou trois parcs de maison mobile à Antigonish, et beaucoup d'entre eux ont des unités plus anciennes qui sont chauffées par des fournaises au mazout. Et leur isolation thermique n’est pas très bonne , dit-il.

Pour toutes sortes de raisons

Le fonds permet également de couvrir les frais de chauffage liés à l'électricité et au bois. Au cours des 14 dernières années, Michael MacDonald a vu toutes sortes de scénarios qui ont mené bien des gens à avoir du mal à chauffer leur maison.

Dans certains cas, il s'agit d'un problème de santé inattendu. Michael MacDonald vient d'approuver 3 000 $ pour deux cas, dont une personne âgée atteinte d'un cancer qui vient de terminer deux cycles de chimiothérapie. Son pronostic n'est pas très bon et il craint que son électricité ne soit coupée, alors nous donnons la priorité à des situations comme celle-là , explique-t-il.

Dans l'ensemble, il a remarqué que de moins en moins d'aînés demandent de l'aide alors que de plus en plus d'entre eux profitent du Supplément de revenu garanti du gouvernement fédéral. Aujourd'hui, les mères célibataires avec des enfants d'âge scolaire représentent plus de la moitié de la clientèle.

Il n'y a pas de véritables critères pour être admissible au fonds de carburant d'urgence; si le groupe est convaincu que quelqu'un a besoin d'une aide d'urgence, il l'obtiendra la plupart du temps. D'un autre côté, nous avons des critères de revenu afin d'éliminer ce que nous avons poliment appelé : les chasseurs de bonnes affaires. Vous savez, les gens à la recherche d'une aubaine.

Autres programmes d'aide disponibles

Il existe d'autres options disponibles pour ceux qui ont besoin d'aide pour chauffer leur maison cet hiver.Le Programme d'aide au chauffage de la Nouvelle-Écosse offre jusqu'à 200 $ en rabais sur le chauffage aux propriétaires et aux locataires, peu importe leur type de chauffage.

Le programme est ouvert aux Néo-Écossais à faible revenu qui reçoivent une aide au revenu, ou aux personnes qui gagnent moins de 29 000 $ et aux familles qui gagnent moins de 44 000 $.

Le programme a reçu 48 266 demandes en 2020-2021. Au 7 mars, la province avait reçu 46 849 inscriptions pour 2021-2022, alors qu’il reste encore trois semaines avant la date limite pour s’inscrire.