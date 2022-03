Ce que vous devez savoir sur la guerre en Ukraine

Jeudi aura lieu la première rencontre diplomatique de haut niveau entre Russes et Ukrainiens. Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba se réuniront à Antalya, en Turquie, en présence de leur homologue turc Mevlut Cavusoglu. Depuis le début du conflit, la Turquie s’est beaucoup activée pour faire rencontrer les deux parties, soutenant que « la Turquie peut parler à la fois à l'Ukraine et à la Russie », selon la formule du président Recep Tayyip Erdogan.