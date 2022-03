De nouveaux graffitis haineux découverts dans trois écoles au nord de Toronto

Des graffitis racistes et antisémites ont été trouvés dans trois écoles publiques de la région de York, selon le conseil scolaire local, alors que les actes de vandalisme semblables s’additionnent dans la grande région de Toronto.

Les inscriptions ont été découvertes dans deux écoles secondaires et une école primaire, selon une lettre rédigée par Cecil Roach, directeur adjoint de l'éducation du Conseil scolaire régional du district de York.

La police régionale de York a confirmé que les écoles secondaires se trouvent à Newmarket.

Dans les écoles secondaires, des images d'une croix gammée et du mot en n ont été gravées dans les toilettes, et à l'école primaire, une croix gammée a été dessinée sur une porte intérieure , a déclaré M. Roach mercredi.

La nouvelle survient alors que les signalements d'actes antisémites se multiplient, tant dans la région de York, où des graffitis ont été trouvés sur le bâtiment scolaire d'une ancienne synagogue et dans un parc de Markham en janvier, que dans plusieurs écoles de Toronto.

Le conseil scolaire a signalé les graffitis à la police et a tenté de découvrir qui était responsable, selon M. Roach, qui souhaite retrouver les malfaiteurs .

Nous sommes déçus que ces incidents se soient produits dans nos écoles, et nous reconnaissons et nous excusons pour les blessures et les dommages qu'un tel incident peut causer , a continué M. Roach.

Les graffitis étaient aussi homophobes, selon la police

La police enquête sur des rapports de graffitis à l'école secondaire Newmarket et à l'école secondaire Huron Heights, a déclaré dans un courriel l’officier Laura Nicolle, porte-parole de la police régionale de York.

Dans tous les cas, les graffitis ont été rapidement enlevés. Les agents enquêtent sur ces incidents et travaillent en étroite collaboration avec les écoles , a-t-elle souligné.

Selon l’officier Nicolle, la police a reçu un rapport de graffitis anti-Noirs gravés dans une cabine dans les toilettes des garçons à l'école secondaire de Newmarket le 4 mars, et deux gravures antisémites et anti-LGBTQ sur le devant des casiers de la même école le 7 mars.

À l'école secondaire Huron Heights, des officiers de police ont été appelés après la découverte de graffitis haineux dans les toilettes des garçons mardi.

« Les inscriptions comprenaient un certain nombre de dessins, de grossièretés et d'organes génitaux masculins, ainsi que des graffitis anti-Noirs et antisémites qui ont été partiellement gribouillés. » — Une citation de Laura Nicolle, porte-parole de la police régionale de York

Un groupe de défense des droits de l'homme attristé par la nouvelle

La nouvelle est inquiétante , a réagi l’organisme engagé dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme Les Amis du Centre Simon Wiesenthal (FSWC) dans un communiqué.

Selon Les Amis du Centre Simon Wiesenthal FSWC , la troisième école est l'école publique Glen Cedar à Newmarket, qui va de la maternelle à la 8e année, mais le nom n'a pas été confirmé par le conseil ni par la police.

Nous sommes attristés d'entendre une fois de plus parler de graffitis haineux trouvés dans les écoles , a déclaré Michael Levitt, président et chef de la direction de l'organisation, dans le communiqué.

Ces incidences croissantes de haine créent un environnement toxique pour tous les élèves et le personnel et doivent être traitées avec la plus haute priorité par les responsables de l'éducation.

L'organisation s'attend à ce que le conseil d'administration identifie et responsabilise les personnes responsables de ces actes haineux et fournisse une formation supplémentaire sur l'antisémitisme et le racisme à tous les étudiants.

Des graffitis antisémites ont été trouvés à l'extérieur de trois écoles de Toronto la semaine dernière.

Les élèves ont fait le salut hitlérien dans trois autres écoles en février.