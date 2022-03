Prix de l’essence : les transports en commun tablent sur une hausse de fréquentation

La flambée des prix de l’essence continue à travers le pays, notamment à Toronto où le litre tourne autour de 1,90 $. Mais cette hausse jumelée à la levée graduelle des mesures sanitaires pousse de plus en plus de Torontois à privilégier le transport en commun, dont la fréquentation est en berne depuis le début de la pandémie .

La Commission de transport de Toronto (CTT) et la société Metrolinx (qui s’occupe entre autres des transports GO et UP) remarquent déjà que de plus en plus de personnes renouent avec leurs services et pensent que le prix à la pompe actuel a pu inciter certains à faire le pas.

Le lien de cause à effet est cependant difficile à quantifier.

Je peux pas dire que c'est le seul facteur, mais c'est certainement un enjeu , déclare le porte-parole de Metrolinx, Nitish Bissonauth, dans une entrevue à Radio-Canada.

Un train de banlieue GO. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mary Margaret Webster

L’achalandage dans le réseau de trains et d’autobus de banlieue est à 26 % par rapport à avant la pandémie, contre 11 % en janvier, selon Metrolinx. Si le nombre de passagers continue d’augmenter, la cadence des véhicules sera adaptée en conséquence, ajoute M. Bissonauth.

« Les gens vont prendre ça [le prix de l’essence] en considération quand ils doivent partir pour le travail ou bien retourner à l’école ou même pour aller au restaurant ou quoi que ce soit. » — Une citation de Nitish Bissonauth, porte-parole de la société de transport en commun Metrolinx

Même son de cloche du côté de Stuart Green, porte-parole de la Commission de transport de Toronto CTT .

Les transports en commun ont toujours été une bonne option, pas chère , déclare-t-il.

Fidéliser les usagers

Nous pensons qu’il y aura une hausse de fréquentation des transports en commun à cause du prix de l’essence, mais c’est un peu tôt pour le dire.

Historiquement, une augmentation de 10 % du prix de l’essence résulte en une hausse de l’utilisation des transports publics de 1 à 1,5 % , affirme M. Green, citant une étude de l’Association canadienne du transport urbain.

La CTT projette de fonctionner à 85 % d'achalandage d'ici la fin de 2023. Mais de nombreux facteurs peuvent influer sur cet objectif, comme les effets de la pandémie ou la fluctuation du prix de l'essence. Photo : Radio-Canada / (Ellen Mauro/CBC)

À l’heure actuelle, la Commission de transport de Toronto CTT a récupéré 51 % de son achalandage par rapport à début 2020.

La Commission espère par ailleurs que les gens qui optent pour ses services en raison de l’inflation actuelle continueront de le faire à long terme.

Améliorez le réseau, réclame un organisme militant

Mais pour atteindre cet objectif de rétention, le réseau torontois doit être amélioré et plus abordable, suggère Sheila Pizey-Allan de l'organisme de défense des usagers des transports TTC Riders.

Elle milite pour un service étendu et des autobus qui arrivent à l’heure , affirme-t-elle.

On a besoin de réduire les tarifs pour que ce soit plus attrayant pour les gens. Et s’il n’y a pas de service dans ton quartier, quand les prix de l’essence vont baisser, tu vas reprendre ta voiture.

Pour l’heure, la CTT gardera ses tarifs en place. M. Green assure que la montée actuelle du prix du carburant n’affectera pas celui du trajet, puisque la CTT dispose d’un prix fixe négocié chaque année avec son fournisseur.