Grève tournante des employés de la bibliothèque régionale de l’île de Vancouver

Les habitants de l'île de Vancouver, ainsi que d’Haida Gwaii et de Bella Coola, pourraient ne pas avoir accès à leurs bibliothèques au cours des prochains jours. Le syndicat représente 42 employés, dont des bibliothécaires, et est en négociation avec la bibliothèque régionale de l'île de Vancouver et a indiqué commencer une grève tournante mercredi.