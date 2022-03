Un projet de mentorat pour des aide-pêcheurs de Gespeg

C’est un projet pilote mais ce n’est pas quelque chose qui sort de mes lignes , assure Jean Savage. Depuis 43 ans, il travaille à bord d’un bateau.

Ce sera la première fois que le capitaine Jean Savage intégrera des pêcheurs autochtones sur son bateau. Photo : Gracieuseté de Jean Savage

Au cours de sa carrière sur les mers, le capitaine de Rivière-au-Renard a souvent travaillé avec les Premières Nations. J’embarquais déjà dans des projets avec les autochtones, pour les aider à pêcher des contingents pour eux , précise-t-il.

En effet, la communauté possède un certain nombre de permis de pêche qu’elle offre depuis plusieurs années à la location à des pêcheurs comme Jean Savage. Ces contingents permettent d'étirer la saison de pêche et faire un revenu additionnel pour l'équipage , ajoute le capitaine.

De fil en aiguille, les contacts se sont noués et Jean Savage a proposé un projet de mentorat avec la Nation Micmac de Gespeg. Le pêcheur a offert de recruter deux aides-pêcheurs et d’assurer leur mentorat pendant un an. De cette façon, les pêcheurs pourront assurer la capture de leurs propres quotas à l'avenir.

« J’ai été à l’école de mon père et je transmets les valeurs que mon père m’a enseignées. » — Une citation de Jean Savage, capitaine pêcheur

Je leur enseigne mes façons de pêcher que je connais, et moi, ça me permet d’avoir un peu plus de quotas avec eux , explique le pêcheur. En plus de pouvoir pêcher un certain contingent attribué à la Première Nation, le capitaine voit aussi un moyen de combler le manque de personnel à bord de son bateau.

Les deux pêcheurs autochtones participeront aux activités de la pêche au crabe de neige, du turbo, ou encore du flétan. Je ne sais pas si je suis bon pédagogue, mais j’ai du plaisir avec les pêcheurs qui embarquent avec moi, qui ont des questionnements et qui veulent apprendre, ça me fait plaisir de leur montrer , témoigne Jean Savage.

L'Échourie accueillera deux aides-pêcheurs issus de la Nation Micmac de Gespeg pour la prochaine saison de pêche. Photo : Gracieuseté de Jean Savage

Le pêcheur, qui se considère en préretraite , pense à travers des projets de transmission comme celui-là, allier ses deux passions. J’ai vendu mes permis que j’avais, il y a une couple d’années, pour faire de la pêche et des projets comme ceux-là : rendre service si on peut dire, et me faire plaisir en restant dans le monde de la pêche , résume le capitaine pêcheur.

Le meilleur conseil à donner aux futures recrues, d'après Jean Savage? De ne surtout pas avoir la motte en se levant le matin , plaisante-t-il. En d’autres termes, s'assurer d'embarquer sur le bateau avec le sourire.

Les candidats qui débuteront la saison de pêche en avril sont prévenus.