Les agriculteurs de la Colombie-Britannique font face à de nouvelles incertitudes

Les agriculteurs britanno-colombiens subissent un nouveau coup dur. Après le dôme de chaleur, les feux de forêt, les inondations et la pandémie, c’est maintenant la hausse du prix du blé et des engrais qui les inquiète, tout comme la perturbation de la chaîne d’approvisionnement suite à l'invasion de l’Ukraine.

Avant l’invasion de l’Ukraine, ce sont les chaînes d’approvisionnement qui faisaient en sorte que les prix étaient très élevés, maintenant c’est le conflit , explique Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie à Halifax.

Selon lui, la guerre en Ukraine a empiré une situation déjà délicate pour bon nombre d’agriculteurs de l’Ouest canadien.

L'accès aux engrais est extrêmement difficile. L’Ukraine, la Biélorussie et la Russie vendent beaucoup d’engrais au reste du monde. Pratiquement 50 % des engrais utilisés au Canada viennent soit de la Chine ou de cette région-là. Alors, ce n’est quand même pas facile , explique-t-il.

Il ajoute qu’en plus de leur rareté, ils ont aussi un coût élevé.

Depuis six mois en moyenne, le prix des engrais a doublé donc, ce n'est pas rien là. C’est beaucoup , lance Sylvain Charlebois.

Malgré une année 2021 ponctuée d’événements météorologiques qui ont miné les récoltes de bon nombre d'agricultures, Sylvain Charlebois dit avoir plus d’espoir pour l'année en cours.

Les conditions de pousse semblent être meilleures que l'année passée. Donc, on peut être rassuré par ça, mais pour vraiment faire en sorte que l’agriculture se surpasse bien en Colombie-Britannique, il faut de l’engrais. Et ça manque actuellement .

Augmentation du prix du blé

Nourrir les bêtes coûte de plus en plus cher , affirme Michel Benoît, le directeur général des Éleveurs de Dindes de la Colombie-Britannique.

On espérait avoir une diminution des prix, une fois que les routes seraient rouvertes. Mais là, les prix ont augmenté encore plus. Et, ça se peut que ça monte encore plus , poursuit-il.

En cause : le manque de précipitation dans les provinces des prairies l’été dernier qui a réduit les récoltes et limité la nourriture disponible pour les bêtes.

Le premier ingrédient dans nos moulures c’est le blé , explique Michel Benoit.

Il ajoute que ce problème touche plus les agriculteurs de volailles de l’Ouest canadien que ceux de l’est, car ces derniers utilisent du blé d’Inde plutôt que du blé pour nourrir leurs bêtes.

Une nouvelle augmentation du panier d'épicerie à venir?

Si le conflit en Ukraine a actuellement des répercussions sur les prix de l’essence, les consommateurs peuvent également s'attendre à voir de nouveau augmenter le prix de leur panier d'épicerie, souligne Sylvain Charlebois.

Ça va commencer bientôt. Probablement en avril avec les produits à base de grains comme la boulangerie, par exemple .

Il ajoute que ce seront ensuite les protéines animales qui seront touchées puisque cela va coûter plus cher de nourrir les animaux .

Pour lui, il faudrait que certains producteurs de graines voient ce contexte inflationniste d’une autre façon.

On a vraiment besoin de fournisseurs qui puissent comprendre que l’enjeu va au-delà de faire des profits pour sa propre entreprise. On parle d’une insécurité alimentaire à travers le monde. Donc l’enjeu est assez important , conclut-il.

Avec des informations d’Alexandre Lepoutre