Plus d’une centaine de Sherbrookois rassemblés pour soutenir les Ukrainiens

Des politiciens et des ressortissants ukrainiens ont tour à tour pris la parole pour dénoncer l’invasion russe en Ukraine.

La députée fédérale de Sherbrooke Élisabeth Brière, la députée de Compton–Stanstead Marie-Claude Bibeau, la députée de Sherbrooke Christine Labrie, la mairesse Évelyne Beaudin et un représentant d’Amnistie internationale ont notamment parlé devant la foule.

Le public a observé une minute de silence pour le peuple ukrainien. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Élisabeth Brière a dénoncé des attaques qu’elle a qualifiées de barbares sur l’Ukraine. Elle a également souligné que des mesures ont été instaurées pour accélérer le traitement des dossiers des réfugiés.

Aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens qui se trouvent actuellement au pays et qui ne peuvent rentrer chez eux, sachez que nous allons prolonger le statut temporaire et délivrer des permis de travail ouverts, a-t-elle expliqué. Nous allons aussi introduire de nouveaux volets d’immigration pour les Ukrainiens qui souhaitent venir au pays de façon temporaire ou permanente.

Marie-Claude Bibeau a quant à elle souligné que le conflit la touche personnellement, puisqu'elle a visité l'Ukraine en 2018 alors qu'elle était ministre du Développement international.

J’ai eu l’occasion de visiter différents secteurs de l’Ukraine, dont le Donbass, à l’est du pays [...] C’est sûr que ça me touche beaucoup, car ils m’ont expliqué la révolution qu’ils avaient vécue il n’y a pas si longtemps, qu’ils avaient dû se battre et il y a eu des morts pour défendre la démocratie et la liberté. C’est un peuple très impressionnant par son courage et sa détermination , se souvient-elle.

Elle dit ne pas avoir été surprise par le nombre de gens présents au rassemblement de mercredi.

« Les Sherbrookois et les gens de la région sont très accueillants. Ça vient nous chercher, cette guerre. C’est tellement incompréhensible et brutal, barbare, même. » — Une citation de Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et députée de Compton–Stanstead

Des politiciennes de la région et un représentant d'Amnistie internationale ont prononcé des discours de soutien pour le peuple ukrainien. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Protéger le ciel au-dessus de l’Ukraine

La doctorante en droit à l'Université de Shebrooke Nataliya Veremko a prononcé un discours pendant la soirée. Cette dernière est ukrainienne d'origine et vit au Québec depuis 2012. Toute sa famille est cependant restée derrière. Ma mère voulait passer le message à tout le peuple canadien qu’ils sont très reconnaissants qu’il les soutient, mais que ce serait encore plus important de protéger le ciel au-dessus de l’Ukraine, car ça cause énormément de problèmes, de morts d’enfants. Tous les problèmes les plus graves sont causés par les frappes aériennes , a-t-elle martelé avec émotion.

Plusieurs personnes avaient amené des affiches et des drapeaux ukrainiens devant l'Hôtel de Ville. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

« L’armée sur le terrain, les Ukrainiens sont capables de l’arrêter, mais les frappes aériennes, c’est ce qui empêche de fournir de l’aide humanitaire, qui empêche les gens de sortir de leur abri, d’aller chercher de la nourriture. » — Une citation de Nataliya Veremko, doctorante en droit à l'Université de Sherbrooke et enseignante au primaire

Jean Maurice Plafter a aussi participé au rassemblement. Il est né au Canada, mais son père était ukrainien. Il indique être venu à l'Hôtel de Ville pour en apprendre plus sur les façons d’accueillir les ressortissants de l'Ukraine au Canada pour pouvoir les aider à passer des temps de paix avec nous , souligne-t-il.

Pour le moment, les proches de M. Plafter et de Mme Veremko ne tentent pas de venir au Canada. Indépendamment de si notre famille vient ou pas ici, on est disposés à venir en aide aux autres Ukrainiens qui viennent , précise toutefois Nataliya Veremko.

Quatorze villes québécoises ont déjà été désignées comme premiers lieux d’installation pour les réfugiés ukrainiens. Sherbrooke, Granby, Victoriaville et Drummondville en font partie.