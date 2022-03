Les avocats qui représentent les résidents d’Ottawa dans le cadre d’un recours collectif contre les têtes dirigeantes et les manifestants du convoi ont réussi à faire valoir l’injonction Mareva, qui a été délivrée une première fois le 17 février par le juge Calum MacLeod.

Cette ordonnance, rarement utilisée, gèle les fonds des organisateurs Patrick King, Christopher Garrah, Nicholas St. Louis et Benjamin Dichter, ainsi que l'organisme sans but lucratif Freedom 2022 Human Rights and Freedoms.

L'injonction interdit aux dirigeants du convoi de vendre, enlever, dissiper, aliéner, transférer, céder jusqu'à 20 millions $ d'actifs collectés dans le monde entier.

Le juge Calum MacLeod de la Cour supérieure de l'Ontario a déclaré mercredi qu'il souhaitait accorder plus de temps aux avocats pour retrouver les actifs, y compris les cryptomonnaies.

Le tribunal a fait savoir que certains actifs ont déjà été remis à la société torontoise KSV Advisory, mandatée de détenir les actifs en mains tierces pendant le traitement des diverses affaires judiciaires concernant les protestations.

Un compte de la Banque TD Canada au nom de Tamara Lich, qui contient 1,3 million de dollars d’actifs collectés sur la plateforme de collecte de fonds GiveSendGo, a été volontairement transféré à KSV.

Tamara Lich retrouve ses proches après sa libération sous caution le 7 mars (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les avocats représentant le gouvernement étaient présents à l'audience de mercredi, et ont déclaré à la cour qu'il y avait un certain chevauchement entre les actifs recherchés dans le cadre de l'affaire civile et ceux qui ont été gelés à la suite de l'invocation de la Loi sur les situations d'urgence.

Les avocats à l'origine de l’injonction Mareva, qui représentent des entreprises et des résidents d'Ottawa, visent à redistribuer les dons aux résidents, entreprises et employés du centre-ville visés par le recours collectif.

De son côté, l'avocate de la Couronne, Susan Keenan, a également déclaré qu'une demande de procédure de confiscation civile sera déposée relativement à certains des fonds recueillis pour la manifestation.

Essentiellement, cela signifie que le gouvernement tentera de s'emparer d'une partie de l'argent détenu en mains tierces, ce qui s’avère être la même somme sur laquelle les résidents d'Ottawa impliqués dans le recours collectif demanderont des dommages et intérêts.

Mme Keenan a déclaré que les avocats de la Couronne coordonnent, avec leurs collègues impliqués dans le recours collectif, le moment du dépôt de la demande de confiscation civile.

La cryptomonnaie toujours recherchée

Il est toujours impossible de savoir la quantité exacte de cryptomonnaie qui a été récupérée. Par contre, le tribunal a appris que l’un des principaux collecteurs de fonds en cryptomonnaie, Nicholas St. Louis, un résident d’Ottawa, a fait l’objet d’un mandat de perquisition à son domicile le 28 février.

Selon un affidavit daté de mercredi, quatre portefeuilles de bitcoins étaient en sa possession au moment de la saisie. Selon St. Louis, des agents du Service de police d'Ottawa, de la Police provinciale de l'Ontario et de la Gendarmerie royale du Canada GRC ont participé à l'exécution du mandat. Il n'a pas été inculpé.

La police a saisi de la cryptomonnaie à la suite de cette perquisition, qui a depuis été transférée dans le compte de mise en main tierce, selon les avocats de la Couronne.

Il y a de la cryptomonnaie éparpillée... et elle a identifié par les agences de cryptomonnaie , a déclaré Monique Jilesen, qui représente le cabinet d'avocats Lenczner Slaght et qui agit pour Champ & Associates, le cabinet d'avocats qui travaille avec les résidents d'Ottawa dans le cadre du recours collectif proposé.

Avec les informations de David Fraser