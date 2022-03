La guerre au ventre

Taras Polataiko a étudié en Ukraine et à Moscou avant de s’installer à Saskatoon au début des années 90, où il a obtenu une maîtrise en beaux-arts de l'Université de la Saskatchewan.

Peu à peu, il s’est fait connaître des circuits d'art contemporain avec des œuvres conceptuelles, sous forme de photos ou d’installations qui explorent les notions d’histoire et de rupture.

Une série photo de Taras Polataiko au musée national d'art de l'Ukraine, des portraits de soldats ukrainiens hospitalisés après la première invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014. Photo : Taras Polataiko

Taras Polataiko était à Vienne avec sa copine au moment où l'invasion russe a débuté. On voulait juste échapper à la déprime hivernale, voir de l'art et des musées , raconte-t-il.

L’artiste aurait pu rester à l'ouest, mais il décide de retourner auprès de ses parents vieillissants. Je n'avais pas le choix. Mes parents ont rendu la décision si simple.

C'était vraiment étrange de se rendre à l'aéroport, traverser Vienne, une si belle ville, où les gens se réveillent avec leur café, dans la joie quoi, et nous on se rend dans une zone de guerre , observe-t-il.

Pourvoir la résistance à la carte de crédit

« Les choix sont devenus si clairs et pragmatiques. » — Une citation de Taras Polataiko, artiste ukrainien canadien

À son retour à Chernivtsi, dans le sud-ouest du pays, Taras Polataiko s’assure que ses parents ont le nécessaire, il fait don de sang, et appuie des familles réfugiées.

Les frères et le père de la petite amie de Taras Polataiko font partie de la défense civile. On les a appelés et on leur a demandé ce qui manquait , relate l'artiste.

Les volontaires civils ont juste reçu des armes et rien d'autre. Pas de gilets pare-balles, pas d'équipement militaire, pas de casques. C'est triste à voir , observe-t-il.

« J'achète ce que je peux sur ma carte de crédit, mais c'est de plus en plus difficile. » — Une citation de Taras Polataiko, artiste ukrainien canadien

En plus des vestes pare-balles, Taras Polataiko obtient des sacs de couchage, des antidouleurs et des agents hémostatiques pour arrêter le sang des blessés, notamment.

Des médicaments et de l’équipement militaire envoyés à la défense civile ukrainienne. Photo : Taras Polataiko

Des amis et connaissances de partout au monde lui envoient des fonds par virement bancaire, afin qu’il puisse faire venir le matériel d'Europe.

On ne peut plus se faire livrer des colis en Ukraine, ils sont plutôt envoyés en Pologne, des bénévoles en qui nous avons confiance font la livraison depuis la frontière , explique Taras Polataiko.

« Le service postal ne fonctionne plus. La chaîne logistique est bouleversée. L’armée russe bombarde et détruit volontairement l'infrastructure, rien n'y échappe. » — Une citation de Taras Polataiko, artiste ukrainien canadien

La vie sous les bombes

Taras Polataiko explique que les sirènes peuvent se déclencher à n'importe quel moment, on doit faire vite, on a nos sacs déjà faits, on doit éteindre les lumières et attraper le chat et foncer au sous-sol de mes parents .

Il est presque insulté quand on lui demande s'il a songé à fuir. Je vis ici. Mes parents vivent ici. J'ai grandi ici. C'est ma ville. Pourquoi ce serait à moi de partir!?