Colin Farrell jouera le Pingouin dans une série dérivée de Batman

Un Colin Farrell méconnaissable dans le rôle du Pingouin a enchanté le public et les critiques qui ont vu Le Batman, mégaproduction de super-héros qui accumule des recettes impressionnantes depuis sa sortie en salle vendredi dernier.

Ce succès a permis d’accélérer la confirmation, par la plateforme HBO Max, de la production d’une minisérie dérivée de l’univers du chevalier noir, dans laquelle l’acteur irlandais reprendra son rôle de super-vilain.

Le projet est en chantier depuis septembre dernier. Le scénario a été confié à Lauren LeFranc qui, en tant que productrice de la série Marvel Les agents du S.H.I.E.L.D., a déjà gagné ses galons dans l'univers des super-héros au petit écran.

La série, qui n’a toujours pas de titre, est étroitement liée au film Le Batman. Son réalisateur Matt Reeves et son producteur Dylan Clark agiront à titre de producteurs exécutifs, et collaboreront au processus créatif.

Les origines du Pingouin

L'un des ennemis les plus célèbres de Batman – aux côtés du Joker, de Bane et du Sphinx, qui est interprété par Paul Dano dans le plus récent film – le Pingouin est un aristocrate malveillant, complexé par son apparence physique, qui a toujours été envieux de l’homme chauve-souris.

Dans Le Batman, le Pingouin est débarrassé de ses accessoires kitchs comme le monocle, le porte-cigarettes et le haut-de-forme, qui ont été sa marque de commerce dans les bandes dessinées de DC Comics et dans la série télé des années 1960. Sous les traits de Colin Farrell, camouflés en bonne partie par des prothèses et une importante couche de maquillage, le Pingouin se présente davantage comme un bandit grotesque.

Peu de détails circulent quant à l’intrigue de cette minisérie qui devrait être lancée en 2023. Tout ce qu’on sait pour l’instant est qu’elle retracera l'ascension du Pingouin à travers les rangs de la pègre de Gotham City , a rapporté le magazine Variety.

Un peu de folie et un peu de chaos

Colin Farrell, qui a déjà collaboré avec HBO quand il a joué le rôle principal dans la deuxième saison de True Detective, a déclaré jeudi à Variety : Le monde que Matt Reeves a créé pour Le Batman mérite une introspection plus approfondie à travers les yeux d’Oswald Cobblepot [le nom civil du Pingouin].

Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de poursuivre cette exploration d'Oz alors qu'il gravit des échelons glauques pour devenir le Pingouin. Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour un peu de folie et un peu de chaos , a ajouté l’acteur.

Depuis sa sortie en salle, le 4 mars, Le Batman a engrangé quelque 320 millions de dollars canadiens en recettes globales. Le film a d’ailleurs signé le meilleur démarrage de l'année au cours d'un premier week-end d’exploitation, éclipsant aisément ses plus proches rivaux tels Spider-Man : sans retour, Jackass Forever, Uncharted et Frissons.