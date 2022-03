Le Challenge cycliste des bleuets en péril, selon le maire de Dolbeau-Mistassini

C’est ce qui a été révélé mercredi soir lors d’une séance régulière du conseil des élus de la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine.

Une résolution d’appui a d’ailleurs été adoptée demandant à la Sûreté du Québec SQ de revenir sur la décision.

Ça vient mettre en péril cette activité économique là. Ils [la SQ] nous ont mentionné qu’ils avaient choisi une seule activité et que c’était le Grand défi Pierre Lavoie. De leur part, ils nous ont avisés que cette activité-là pour eux, c’était important. Donc, encore une fois, il faut se battre dans le Nord du Lac-Saint-Jean pour garder nos activités récréotouristiques et il y a des grosses implications , a dénoncé le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

Selon le premier magistrat dolmissois, le tout découlerait de nouvelles normes implantées à la Sûreté du Québec SQ .

Nous avons soumis notre demande à la Sûreté du Québec et nous sommes en attente d’une réponse de leur part , a répondu par courriel en soirée Geneviève Daoust, présidente du Challenge cycliste des bleuets Desjardins.

Le Challenge cycliste des bleuets est prévu pour le 4 septembre. Il avait été annulé en 2020 et 2021 en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

L’événement permet de faire le tour complet du lac Saint-Jean à vélo en une journée sur une distance de 205 kilomètres avec départ et arrivée à Dolbeau-Mistassini. Deux pelotons sont proposés, soit un qui roule entre 28 et 30 km/h de moyenne et un second à 32-33 km/h.

Le Challenge cycliste, c’est une compétition amicale de cyclisme qui est regroupée en pelotons et qui utilise les routes régionales. Donc, on est obligé d’avoir une escorte , avait expliqué plus tôt le maire Guy, en précisant que seule la Sûreté du Québec SQ peut interrompre la circulation pour permettre le passage du peloton.

André Guy a aussi indiqué qu’il s’agissait d’un apport économique important pour sa municipalité avec 250 participants qui peuvent séjourner à l’hôtel jusqu'à trois nuits.

La période d’inscriptions a débuté le 15 février. À cette occasion, il avait été annoncé que la patineuse de vitesse Marianne St-Gelais serait de la partie à titre d’invitée d’honneur.