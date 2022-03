Ce nouveau comité aura le mandat notamment d'éliminer les obstacles pour ainsi pouvoir livrer plus rapidement de nouvelles unités, alors que le taux d'inoccupation des logements à Gatineau est d’environ 1 % et que le prix des loyers a connu une hausse historique de plus de 6 % l’an dernier.

On a besoin de portes, il faut loger les gens. [...] On a besoin de sortir des permis pour avoir des grues pour faire du logement privé avec nos promoteurs privés , a lancé la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Des milliers de familles consacrent toujours le tiers de leur revenu pour se loger à Gatineau et des centaines de ménages attendent sur une liste d’attente pour du logement abordable.

À la même table pour dénouer les noeuds, explique la mairesse

Selon la Ville, il faudrait construire environ 1700 nouveaux logements d’ici cinq ans, pour répondre aux besoins.

Ce comité choc composé d’élus, de la direction générale de la Ville, de représentants du milieu communautaire ainsi que des secteurs du privé et de l’habitation, sera responsable d’y voir.

Ça va changer sur le terrain que tout ce qu’on entend qui sont de petits nœuds, qui peuvent être parfois des nœuds administratifs, des nœuds d’expertise, des nœuds de disponibilités de sous-traitants [...] on va être capable d’être à la même table pour en parler , a expliqué France Bélisle.

Avec cette initiative, la mairesse souhaite accélérer les mises en chantier de projet, alors que le gouvernement du Québec est à revoir ses programmes d’habitation.

Ce qu’on veut, c’est de positionner Gatineau dès maintenant pour dire au gouvernement qu’on va être prêt, qu’on est en action et qu’on veut livrer la marchandise , a indiqué la mairesse.

Une initiative saluée par milieu de l’habitation

La création de ce comité est vue d'un bon œil par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) qui voit l'initiative comme une occasion de bâtir des ponts avec la municipalité.

On salue cette initiative-là parce que, enfin, on va pouvoir travailler en partenariat avec la Ville. Ça fait des années et des années qu’on dit qu’il y a beaucoup d'obstacles à la construction , a commenté, Nicolas Brisson directeur régional de l’Association des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec APCHQ en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue.

Même s’il applaudit la mise en place de ce nouveau comité, le coordonnateur de Logemen'occupe, François Roy, n’est pas convaincu qu’il réussira à court terme à combler les besoins.

C’est de la pensée magique pour nous de penser que le privé va être en mesure de rapidement livrer du logement dit abordable. On n’y croit pas vraiment parce que le secteur privé, présentement, est largement débordé avec les projets qu’il a à développer. Le carnet de commandes des entrepreneurs privés est rempli , a-t-il déclaré.

L'organisme Logemen'occupe s’est par ailleurs dit étonné de ne pas avoir été inclus au sein du nouveau comité, mais se réjouit toutefois qu’une consultation plus large est prévue incluant d'autres intervenants du milieu.

Composition du comité choc sur le logement à Gatineau Le comité sera piloté par le conseiller municipal et président de la Commission du développement du territoire et de l'habitation, Daniel Champagne, accompagné par la mairesse France Bélisle et le directeur général par intérim de la Ville de Gatineau, Luc Bard. Des représentants de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais (FIHAB), de l’Office d'habitation de l'Outaouais (OHO), du Regroupement des OSBL d'habitation et d'hébergement avec support communautaire en Outaouais (ROHSCO) ainsi que de l’Association des professionnels de construction et de l'habitation du Québec de l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue (APCHQ-OAT) seront également assis à la table.

