Le Festi-Plage reviendra sur sa programmation pour inclure plus d’artistes féminines

Le comité organisateur du Festi-Plage confirme l’annulation du concert d’Émile Bilodeau. Il annonce par ailleurs que plusieurs ajouts d'artistes seront confirmés prochainement pour l’événement qui aura lieu du 27 au 30 juillet.

Et l’artiste qui remplacera Émile Bilodeau, lors de la représentation du samedi soir, pourrait être une femme, précise le président du Festi-Plage, Ghislain Pitre. On va prendre le temps de regarder ça comme du monde, et puis de faire le bon choix. On regarde fortement pour avoir une artiste féminine, c’est certain .

Ghislain Pitre confirme qu'il cherchera à proposer une programmation plus inclusive et représentative de la scène culturelle québécoise à l'avenir. Photo : Radio-Canada

Depuis l'annonce de la programmation du festival de musique, les organisateurs rétropédalent face à la pluie de commentaires qui dénoncent le manque d'artistes féminines et issus de la diversité invités sur la scène.

On a pensé la programmation sans aucune arrière-pensée, sans méchanceté. On ne s’en est pas aperçu, en fait, on l’a découvert à travers les commentaires , se défend Ghislain Pitre.

La réalité régionale et la pandémie n'excusent pas tout

J’étais déçue et surprise, en tant que féministe, qu’on n’ait pas réussi à avoir une meilleure représentativité pour avoir au moins une artiste femme , déplore Méganne Perry Mélançon, député du comté de Gaspé et porte-parole en matière de condition féminine pour le Parti québécois.

Méganne Perry Mélançon reconnaît le travail des organisateurs bénévoles, mais souhaite que le débat serve de leçon. Photo : Radio-Canada

Toutefois, l’élue tient à apporter une nuance parmi la vague de réactions. Quand on organise un événement loin des grands centres, on essaye d’attirer le maximum de personnes parce qu’on doit créer cet achalandage-là. Il y a aussi la réalité du transport qui n'est pas évidente pour attirer les artistes , précise Méganne Perry Mélançon.

En ce sens, la députée reconnaît le travail du comité de bénévoles, compte tenu aussi du contexte sanitaire. Mais elle ne cherche pas d'excuse, au contraire, elle aimerait que le débat permette d’ouvrir la discussion sur la place des femmes dans l’industrie de la culture, dans les festivals.

On pourrait avoir des aides gouvernementales dédiées aux événements qui se démarquent dans la question de la représentativité , lance-t-elle en exemple. Elle aimerait aussi que les événements en région puissent bénéficier de plus d’aides, pour couvrir les coûts de transport notamment.

« C’est une occasion d’améliorer nos pratiques. Ça doit servir de leçon. » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, député du comté de Gaspé et porte-parole en matière de condition féminine pour le Parti québécois

Par ailleurs, P-A Méthot a déjà précisé qu'il prévoyait s'entourer de plusieurs invités lors de son spectacle musical, dont plusieurs femmes. La chanteuse Marjo sera sur la scène avec l'humoriste.

Pour le reste, Ghislain Pitre tient à rassurer les festivaliers, il va y avoir des artistes féminines, mais on va laisser tomber un peu la tempête et on poursuivra les annonces au sujet de la programmation .

Le chanteur Émile Bilodeau n’a pas souhaité répondre à nos demandes d’entrevue. Pour autant sur ses réseaux, il se dit fier d'avoir pu ouvrir la discussion avec l’équipe du festival. Je suis certain qu’ils prendront cet enjeu en compte pour leur prochaine édition , conclut le chanteur dans une publication mercredi.

Ghislain Pitre confirme que le comité organisateur corrigera le tir dans les prochaines éditions du Festi-Plage. Qui ne fait pas d’erreur? L’année prochaine, on va arriver avec une programmation qui va être équitable pour tout le monde, on va travailler là-dessus, soyez-en assurés , conclut-il.

Avec les informations de Marguerite Morin et Sophie Martin.