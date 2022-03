Un manque de personnel dénoncé par la FIQ à l’unité du pavillon des Augustines

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean assure de son côté qu’un nombre suffisant d’intervenants est sur place.

L’unité temporaire de 26 lits a été aménagée au début du mois de janvier afin de libérer des lits pour les patients hospitalisés en raison de la COVID-19.

Des patients qui obtiennent leur congé de l’hôpital et qui ne sont pas atteints de la COVID-19 sont accueillis dans l’unité en attente d’obtenir une place en Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , dans une ressource intermédiaire ou encore dans une résidence privée.

Les cas reçus sont cependant plus lourds que prévu, constate la présidente du syndicat régional lié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin. L’autonomie de la clientèle, qui est composée majoritairement de patients âgés, varie et certains souffrent de troubles cognitifs.

Des soins de bases négligés, selon la FIQ

Le personnel manque et les patients ne reçoivent pas les soins auxquels ils ont droit, selon la représentante syndicale.

Présentement, il y a 27 patients dans l'unité, mais il n'y a pas de personnel pour 27 patients avec le niveau de soins. Il y a des soins qui sont mis un peu de côté , a-t-elle déploré, en entrevue, mercredi.

Dans la nuit de lundi à mardi, des patients n’ont pu recevoir des soins de base, rapporte-t-elle.

« Si on prend comme exemple, hier, c'était catastrophique au matin, les patients n'avaient pas été changés de leur culotte d'incontinence. L'équipe qui arrive le matin constate que les patients n'ont pas eu les soins de base qui auraient été requis. » — Une citation de Julie Boivin, présidente du Syndicat des professionnelles en soins

Julie Boivin est la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Dans la petite équipe, les absences ont un impact important. Quand on a des unités où le personnel est en petit nombre, quand il arrive des absences, c'est là que le chaos arrive. Là, c’est exactement ce qui s’est passé l’autre nuit , indique la représentante syndicale.

Le syndicat réclame une intervention rapide du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS et de déplacer au besoin les patients dont les cas sont les plus lourds.

On demande à ce que tout soit revu, que la charge des patients soit revue pour avoir des ratios professionnelles en soins–patients qui sont adéquats pour que tous les soins soient donnés , a-t-elle réclamé.

L’aménagement des lieux, qui est l’ancien monastère des Augustines, que le CIUSSS a acquis en 2018, doit également être revu, demande l’organisation syndicale, alors que certains équipements peuvent difficilement être installés.

Des rencontres prévues jeudi

Du côté du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , on assure que le ratio du nombre d’intervenants pour le nombre d’usagers est respecté. Cette unité temporaire doit être maintenue jusqu’au printemps.

On a des ratios à respecter au niveau du nombre d'intervenants qui doivent être sur place pour s'assurer d'offrir des soins de qualité et en sécurité pour nos usagers. On essaie évidemment de les respecter autant que possible , a indiqué Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre par intérim aux communications et relations médias.

La main-d'œuvre demeure un enjeu pour l’organisation, depuis le début de la pandémie.

Maintenant, il peut arriver parfois des situations où il doit y avoir des plans de contingence qui sont mis en branle, toutefois on s'assure comme je vous disais d'avoir toujours un nombre suffisant pour s'occuper de nos usagers et de leur offrir des soins toujours en toute sécurité , a-t-il poursuivi.

Des rencontres sont prévues jeudi avec les équipes en place afin d’évaluer la situation. Elles permettront de prendre le pouls de la situation et voir si des choses peuvent être modifiées, améliorées , a précisé Pierre-Alexandre Maltais.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ne commente pas les situations rapportées en raison de la confidentialité des dossiers.

Une seconde unité d’hébergement temporaire semblable est en place à l’hôtel Le Montagnais, à Chicoutimi. Elle est cependant dédiée actuellement à des patients qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19.