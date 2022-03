Tramway : un chantier s’installe sur le chemin des Quatre-Bourgeois

Les travaux auront lieu en deux phases et vont aussi toucher quelques rues perpendiculaires. La première phase s’échelonnera du mois de mars à la fin juin. L’autre se tiendra de mai à novembre, selon ce qu’estime la Ville de Québec. Les appels d'offres pour cette deuxième phase de travaux doivent d’ailleurs être bientôt publiés. Le ministère des Transports doit par ailleurs effectuer des travaux de réfection sur le viaduc Henri-IV d'avril à août.

Des travaux préparatoires à l'implantation du réseau de tramway auront lieu de mars à novembre sur le chemin des Quatre-Bourgeois. Photo : Radio-Canada

Ces travaux consistent entre autres à enfouir des fils électriques et à déplacer des infrastructures souterraines en prévision de l’implantation du réseau de tramway.

Malgré les entraves à la circulation, la Ville assure que l’accès aux commerces et aux résidences sera maintenu, notamment par le biais de rues perpendiculaires. Les autobus du Réseau de transport de la Capitale vont aussi continuer de circuler. Les arrêts seront déplacés durant certaines périodes.

Une rencontre d’information en ligne pour les citoyens a eu lieu mercredi soir. Une autre, destinée aux commerçants du secteur, a eu lieu en après-midi. Ceux-ci ont été informés par les employés municipaux qu’ils ne seront pas admissibles au programme d’indemnisation de la Ville, contrairement aux entreprises du quartier St-Roch, où les travaux des derniers mois ont limité importante l’accès aux boutiques.

Les autobus continueront à circuler sur le chemin des Quatre-Bourgeois malgré les travaux. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Des impacts anticipés

N’empêche, les commerçants du chemin des Quatre-Bourgeois anticipent tout de même un impact sur l’achalandage.

On s’attend à voir une baisse de clientèle, donc une baisse des ventes , dit Amélie Masson, gérante de la boutique pour animaux Mondoux. Elle s'attend à un scénario similaire à l’an dernier, alors que des travaux dans le secteur avaient provoqué une diminution du nombre de clients dans sa boutique.

Quelques centaines de mètres plus loin, à la pharmacie Uniprix Martin Graham, le gérant Yves Leblanc est du même avis. Toutes les fois qu’ils jouent dans la rue, ça a un impact, dit-il. Ça va être automatique. [Notre] clientèle est plus âgée et quand tu changes d'habitude, c’est sûr que ça va jouer.

La Ville n'écarte toutefois pas de faire bénéficier à ces commerçants d'un futur programme d'indemnisation en lien avec les travaux d'implantation du tramway, qui doivent commencer en 2023.