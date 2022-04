Inondation de 1997 : le quartier de Saint-Norbert est en état d’alerte

Un canal de dérivation protège Winnipeg des débordements de la rivière Rouge depuis 1968. Alors que l'eau recouvre les champs de plus en plus loin, les autorités craignent que ce ne soit pas suffisant. Des travaux importants seront faits à la hâte pour éviter que l’eau atteigne la ville, le quartier de Saint-Norbert et des villages environnants, comme La Salle.

Des convois militaires, des grues, des cohortes de bénévoles et des chemins transformés en digue. C’est l’image qui décrit bien les chantiers en cours au sud-ouest de Saint-Norbert et aux portes de ce quartier de Winnipeg, en avril 1997.

Des militaires assemblent une digue de protection près de la rivière Rouge. Photo : Ville de Winnipeg

Au sud-ouest de Saint-Norbert

Le quartier de Saint-Norbert est un ancien village, situé à l'extrémité sud de la ville de Winnipeg. Il n'est pas protégé par le canal de dérivation, d'où l'importance qu'auront, pour ses résidents, les autres formes de protection contre la montée des eaux. Mais les digues secondaires qu'on trouve dans la ville et plus à l'ouest seront-elles suffisantes, entre autres pour empêcher la rivière Sale d'alimenter davantage encore la Rouge déjà en crue?

Alors que la plaine se transforme en lac, la route de Brunkild, au sud-ouest, doit être surélevée et allongée pour offrir une protection supplémentaire à Winnipeg. Elle ne doit pas céder.

Tous les bulldozers disponibles seront monopolisés pour allonger la structure sur une distance de 42 kilomètres et l'amener à une hauteur de 8 mètres. Des centaines de militaires participent aux travaux. On y entassait même des autobus scolaires et des voitures écrasées.

« Je me souviens de voir les fusées éclairantes militaires et ça permettait aux gens de travailler durant la nuit. C’était impressionnant. » — Une citation de Normand Gousseau, alors résident de Saint-Norbert

Des bénévoles installent une digue de sacs de sable à Saint-Norbert pour protéger une résidence. Photo : Marcel Laurendeau

L’habitude des inondations

Philippe Mailhot, qui a grandi à Saint-Norbert, construit des digues de sables temporaires depuis l’âge de 10 ans. En 1997, il est allé aider sa mère qui vivait sur le chemin Pembina.

Sa sœur Nicole a été évacuée à deux reprises. D’abord à Sainte-Agathe, puis à Saint-Norbert. Elle avait un nouveau-né et un garçon de 2 ans et demi.

« Avec les inondations, on a le temps de se préparer. On sait qu’il faut bâtir les digues de telle ou telle hauteur et que l’eau va monter à ce niveau. » — Une citation de Philippe Mailhot

Les écoliers de la région ont aussi participé à des corvées de sacs de sable pour aider à protéger des résidences. Plusieurs secteurs étaient sous haute surveillance et nécessitaient plus de protection. La Ville de Winnipeg a fait relever plusieurs rues de plusieurs mètres en y ajoutant de la terre empruntée dans les parcs environnants. La rue des Trappistes et la rue de l’Église sont devenues des digues temporaires, une protection contre la rivière Rouge et la rivière Sale, qui se jette dans la rivière Rouge au sud de Saint-Norbert.

Des équipes remontent le niveau dela rue des Trappistes, à Saint-Norbert, en 1997. Photo : Ville de Winnipeg

L’eau continue de monter à un rythme alarmant. Plusieurs digues doivent être relevées plusieurs fois. Ce fut le cas sur la rue Lemay où George Beaudry, alors caméraman pour Radio-Canada, est allé aider un ami.

« Je me rappelle qu'après une grande journée comme caméraman à couvrir les inondations, je retournais travailler sur sa digue. On l’a remontée 3 fois pour élargir la base. » — Une citation de George Beaudry

Mais l’eau est entrée par la cave, un événement dévastateur pour la famille qui a eu beaucoup de difficultés à se remettre de cette épreuve.

Une propriété est inondée en 1997 sur le chemin Pembina. Photo : Ville de Winnipeg

Évacuations à Saint-Norbert et dans les environs

Le 30 avril 1997, les résidents de Saint-Norbert sont évacués. La ligne d’assistance-inondation reçoit plus de 12 500 appels en 24 heures.

Le député provincial de l’époque, Marcel Laurendeau, travaille sans relâche. Il supervise les travaux, survole la région en hélicoptère, aide les évacués à se reloger et à obtenir des pompes pour leur propriété. Il a passé beaucoup de temps sur l'avenue Lord, la rue Saint-Pierre et la rue Campeau.

« L'eau était tellement haute qu'elle a complètement couvert l'île Pollock. » — Une citation de Marcel Laurendeau, ancien député provincial de Saint-Norbert (1990-2003)

Le député provincial Marcel Laurendeau discute avec des résidents de Saint-Norbert durant la mesures d'urgence en 1997. Photo : Ville de Winnipeg

Les agriculteurs de la région apprennent alors qu’ils devront évacuer leurs fermes. Craignant que la production diminue trop, Robert Gousseau refuse de déplacer sa centaine de vaches laitières.

Il est à quelques pas de Brunkild sur le chemin Brady. Lors d'inondations précédentes, comme en 1950, il accueillait le bétail des voisins sur sa ferme pour les protéger. Le patriarche pensait bien pouvoir résister à l'inondation de 1997, et avec raison.

L’eau n’a jamais atteint sa ferme. Malgré les menaces des autorités, la Gendarmerie royale du Canada ne s’est jamais présentée.

L'ancien député provincial Marcel Laurendeau fait visiter l'île Pollock à Saint-Norbert. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Aujourd’hui, il reste quelques témoins des inondations à Saint-Norbert, dont une rue de La Digue et un sentier d’interprétation qui emprunte certains secteurs touchés. Mais la fameuse Z-dike , nommée ainsi en raison de sa forme en Z, a disparu. Elle reste cependant gravée dans la mémoire des Manitobains.

La province a reçu des centaines de lettres et de cartes en remerciement de gens pour les mesures prises à Saint-Norbert et La Salle.

Inondations 1997 Photo : Radio-Canada