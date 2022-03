Le Yukon fracasse des records d’accumulation de neige

Les conditions météorologiques des prochains mois seront déterminantes pour le risque d’inondation , explique l’hydrologue principale du gouvernement du Yukon, Holly Goulding.

Selon elle, la quantité de pluie qui tombera sur le Yukon et la vitesse à laquelle la neige fondra seront d’importants facteurs pour le risque d’inondation, sans égard à la quantité de neige accumulée .

Selon les données du premier mars, 26 des 57 points de mesure des accumulations du territoire ont fracassé un record d’enneigement.

Ces niveaux records se trouvent notamment dans les bassins hydrographiques du fleuve Yukon et de la rivière Pelly, précise Holly Goulding.

D’autres records ont été battus dans les bassins des rivières White, Teslin Peel et Stewart. Les régions des lacs du Sud, de la rivière Porcupine et de la rivière Alsek ont, quant à elles, des accumulations plus élevées que la moyenne.

Le prochain relevé des accumulations de neige aura lieu le 1er avril et les résultats seront publiés à la mi-avril.

Avec les informations d’Elyn Jones