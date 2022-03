À écouter Joe Biden et ses démocrates ces jours-ci, la flambée du prix de l'essence, qui fait très mal au portefeuille des Américains, est la cause de la guerre que Poutine mène en Ukraine. À en croire les républicains, c'est la faute au président américain qui veut tuer l’industrie pétrolière aux États-Unis, notamment avec son agenda de lutte contre les changements climatiques. Qui a raison?

Mercredi, la directrice des communications de la Maison-Blanche, Kate Bedingfield, a tweeté que, pendant des mois, Poutine a fait du bruit avec son sabre, et pendant des mois, les prix de l'essence ont augmenté – jusqu'à 75 cents depuis qu'il a commencé son renforcement militaire le long de la frontière ukrainienne. Ajoutant même à la fin de son tweet le mot-clic #PutinPriceHike (hausse des prix à cause de Poutine).

La faute juste à Poutine?

Il est vrai que le prix du pétrole est fixé sur les marchés mondiaux des matières premières, de sorte que la perte de pétrole russe générée par l'embargo américain a une incidence sur les prix dans le monde entier, quel que soit l'endroit où est utilisé le précieux liquide.

L'impact de l’invasion russe a évidemment joué dans cette augmentation, mais la tendance haussière était engagée bien avant cette guerre. Il y a tout juste deux ans, le prix moyen du gallon d’essence était de 2,32 $ US. En novembre 2021, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gallon se vendait à environ 3,49 $ US.

Le prix de l'essence fait mal au portefeuille des Américains. Photo : Reuters / ANDREW KELLY

Ce mois-ci, on vient de dépasser 4,25 $ en moyenne en sol américain. En Californie, le prix a même grimpé à 5,57 $. Va-t-il augmenter davantage? Tout dépendra de la suite de cette guerre dont personne ne voulait, à part Vladimir Poutine.

Il reste que la tentative des démocrates d’essayer de faire oublier que l’inflation a connu des sommets depuis l'arrivée de Joe Biden – le président n’est pas forcément responsable de cette hausse, un phénomène mondial – est de bonne guerre dans le contexte de la joute politique américaine.

La faute à la lutte contre les changements climatiques?

Parlant de cette joute, les républicains, athlètes de la discipline, ont demandé plus de sanctions de la Maison-Blanche contre la Russie. Un embargo américain contre l’importation de pétrole russe?

Bien sûr, clamaient les républicains. Après tout, cela fera monter encore plus les prix de l’essence, ce qui ne sera que tout pain béni politique pour dénoncer des politiques inflationnistes de Joe Biden.

À mots à peine couverts, le leader de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, estime que M. Biden aurait pu se permettre cet embargo sans impact s'il avait permis aux entreprises pétrolières d’extraire et de produire davantage de pétrole en sol américain. Une attaque bien ciblée qui fait mal, sauf que…

Le président Biden lors de l'annonce de l'embargo sur l'importation du pétrole russe Photo : Getty Images / Win McNamee

Malgré sa rhétorique d’agenda plus vert, le président démocrate n’a pas été si dur que ça avec l'industrie des combustibles fossiles. En fait, si on regarde le nombre de permis de forage pétrolier sur les terres publiques qui ont été octroyés pendant la première année de sa présidence, Joe Biden a devancé Donald Trump, selon le comptage effectué par le Center for Biological Diversity.

La Maison-Blanche, parée de ses habits les plus verts, en prend pour son rhume. Elle a même établi un record pour la plus grande vente de baux offshore jamais réalisée dans le golfe du Mexique l'année dernière, avant qu’un tribunal bloque la vente pour ne pas avoir pris en compte les impacts climatiques.

Le pétrole américain à la rescousse?

De leur côté, les républicains n'hésitent pas à vanter les mérites de l'industrie pétrolière américaine qui, selon eux, a juste à produire davantage pour pallier le manque de pétrole russe. Comme si les entreprises avaient un interrupteur pour produire davantage tout de suite…

En fait, des experts de l’industrie ont calculé qu’il faut de 10 à 12 mois pour qu'un changement des prix du pétrole entraîne un changement réel de la production aux États-Unis. Que l’on pense au recrutement et à la mise en place de plateformes sur un site de forage : pour exploiter un gisement et avant que l’or noir sorte de terre, des mois peuvent s’écouler.

À cause de la pandémie et de la chute du prix du baril d’or noir, l’industrie a connu une chute libre de la demande pour ses produits. Photo : afp via getty images / APU GOMES

Or, qu’ont fait les pétrolières américaines depuis deux ans? À cause de la pandémie et de la chute du prix du baril du pétrole, l’industrie a connu une chute libre de la demande pour ses produits.

Certaines entreprises ont préféré procéder à des rachats d’actions plutôt que d’augmenter la production ou encore de mettre à jour des raffineries pour qu’elles soient pleinement opérationnelles à la reprise de la demande.

Et la demande a repris depuis. Avec la fin des mesures sanitaires et la diminution progressive du télétravail, les Américains ont repris la route, consomment de plus belle et planifient des vacances.

Pas de gagnants, mais beaucoup de perdants

Toute cette rhétorique politique basée sur des demi-vérités peut aider temporairement un camp ou l’autre. Mais n’oubliez pas : aux États-Unis, les politiciens sont en campagne électorale perpétuelle, soit pour se faire élire aux différentes échéances, soit pour amasser de l’argent auprès de lobbys afin de gagner des élections à coups de millions de dollars.

Des attaques basées sur un enjeu apparemment aussi simple que le prix de l’essence les aideront peut-être, à court terme, pour se faire du capital politique monnayable, mais tout cela n’aidera en rien ces millions d’Américains qui passent à la caisse.