Le Grand Nord se déconfine

Les T.N.-O., premiers à mettre fin aux mesures

Les TNO avaient annoncé fin février la levée de toutes les restrictions le 1er avril avec la fin des arrêtés de santé publique et de l’état d’urgence.

En attendant cette date, le port du masque reste obligatoire en intérieur, tout comme l'isolement avec les membres de son foyer en cas de diagnostic positif à la COVID-19. Les Ténois doivent pour l’instant également continuer de rapporter tout cas positif aux autorités de santé.

Depuis le 1er mars, les voyageurs qui entrent aux Territoires du Nord-Ouest n'ont plus à s'isoler et ce, peu importe leur statut vaccinal. Ils doivent tout de même remplir un plan d'auto-isolement. Photo : CBC

En revanche, depuis le 1er mars, de nombreuses mesures ont été abandonnées. Il n’y a par exemple plus de restrictions sur les rassemblements intérieurs ou extérieurs, la preuve de vaccination n’est plus requise dans les commerces et les voyageurs n’ont plus à s’isoler, peu importe leur statut de vaccination.

Cependant, toute personne qui entre aux T.N.-O. doit tout de même continuer à remplir et soumettre un plan d’auto-isolement.

4 avril, date phare pour le Yukon

Le Yukon suit de près son voisin de l’est dans la levée de ses restrictions sanitaires. Certaines, comme les limites de capacités, n’ont plus lieu d’être depuis le 4 mars, et dès le 18 mars, la plupart des mesures prendront fin.

À cette date, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les espaces publics, même si son usage reste recommandé par le gouvernement.

Le buste de l'auteur Pierre Berton porte un masque sur la rue Main à Whitehorse. Si le masque ne sera plus obligatoire au Yukon à partir du 18 mars, le premier ministre Sandy Silver conseille fortement aux habitants du territoire de continuer à le porter. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Le 18 mars également, il ne sera plus nécessaire de montrer une preuve de vaccination pour avoir accès à certains lieux tels que les restaurants ou les musées, à moins que les propriétaires de tels établissements décident du contraire.

Enfin, le 4 avril, il ne sera plus nécessaire pour les employés gouvernementaux de posséder une preuve de vaccination. Les 5 % de fonctionnaires qui ne sont pas vaccinés et qui ont été mis en congés sans solde pourront donc retourner travailler.

Début d’allègement le 14 mars au Nunavut

Les autorités nunavummiut sont les dernières à avoir annoncé un allègement des restrictions, qui commence un peu plus tardivement qu’ailleurs au Grand Nord.

Dès le 14 mars, partout sauf dans les collectivités de Gjoa Haven, Kugaaruk, Igloolik et Taloyoak, les rassemblements intérieurs seront possibles entre 15 personnes en plus des membres du ménage. Ce nombre passera à 100 personnes pour les rassemblements extérieurs.

Les restaurants, le théâtre d’Iqaluit, les stades ou encore les lieux de culte pourront accueillir jusqu’à 50 personnes, ou à 50 % de leur capacité. La même jauge est attribuée aux rassemblements publics à l’intérieur. Les salles de sport, piscine, bibliothèques, musées ou galeries d'art auront une limite d'accueil de 25 personnes, ou à hauteur de 50 % de leur capacité.

L'école secondaire Inuksuk, à Iqaluit. La plupart des écoles du territoire vont pouvoir rouvrir complètement le 14 mars. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Les écoles et garderies pourront rouvrir à 100 % de leur capacité. Quant aux établissements de soins de longue durée, ils pourront accepter deux visiteurs de la famille immédiate par résident.

Enfin, le 11 avril, l’état d’urgence sera à son tour levé, ce qui signifie que les restrictions restantes, comme le port du masque, prendront fin et que la situation reviendra à la normale au territoire.

Malgré une levée des restrictions plus ou moins imminente dans les territoires, les autorités s’accordent toutes à dire que la pandémie n’est pas terminée.

Avec des informations de Matisse Harvey