Bilan du Service de police de Granby : une hausse des crimes par rapport à 2020

Il faut comprendre qu’en 2020, nous étions au début de la pandémie en confinement. Lorsqu’on regarde le bilan comparativement à avant la pandémie, on parle seulement d’une augmentation de 2,86 % [par rapport à 2019], et si on regarde 2018, on voit une baisse de 6 % , précise-t-il.

En général, le directeur dit donc être très satisfait du bilan de 2021.

« On est une Ville sécuritaire, il n’y a pas de problématique majeure au niveau de la criminalité. » — Une citation de Bruno Grondin, directeur du Service de police de la Ville de Granby

Augmentation des crimes à caractère sexuel

Le bilan montre que 114 crimes à caractère sexuel ont été rapportés aux policiers de Granby en 2021, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à l’année d'avant et de 73 % par rapport à 2019.

Bruno Grondin souligne cependant que ces nombres sont liés à l’augmentation des dénonciations.

Il y a un effet au niveau des crimes à caractère sexuel qui est provincial. C’est le phénomène #MeToo [#MoiAussi], et nous, on promeut les gens qui vont dénoncer [...] Je pense que les gens, aujourd’hui, ne se gênent pas. C’est vrai que pour nous, quand on regarde les crimes, c’est préoccupant, mais on a quatre enquêteurs spécialisés qui font les crimes contre la personne, surtout les crimes à caractère sexuel , explique le directeur.

Depuis le début de la pandémie, les policiers ont aussi vu une augmentation des appels liés à des crises de santé mentale.

On a vu une augmentation de 24 % des appels en santé mentale, soit 897 appels qu’on a eus sur le territoire de Granby. C’est préoccupant , admet M. Grondin.

Il ajoute toutefois que son équipe est plus équipée que jamais pour traiter ces appels. L’ensemble du corps policier a notamment été formé en désescalade des crises de santé mentale, et un travailleur social a été embauché au sein du corps policier.

Vols de véhicules

Le nombre de vols de véhicules a aussi augmenté, passant de 38 à 52 entre 2020 et 2021.

Aucune marque de véhicule n’est particulièrement ciblée, remarque Bruno Grondin.

Présentement, je vous dirais qu’on n’a pas un réseau bien établi , souligne-t-il. On est en mode observation, on est vigilant au niveau du renseignement criminel, mais pour l’instant, on n’intervient pas au niveau enquête comparativement à la région de Montréal ou à d’autres régions du Québec où il y a une augmentation des vols de véhicules. On n’est pas rendus à ce stade-ci à Granby , soutient le directeur du Service de police.

En 2021, le Service de police de la Ville de Granby a également pu remettre 21 000 $ à différents organismes sur le territoire.