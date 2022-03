Toujours pas de radiothérapie au centre de radio-oncologie à Rouyn-Noranda

Pourtant, en octobre dernier, le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) avançait que les premiers traitements de radiothérapie pourraient débuter à l’hiver 2022.

Le représentant national de l'APTS en Abitibi-Témiscamingue, Carl Verreault, se dit préoccupé, car le nombre de diplômés en technique de radio-oncologie est limité au Québec.

On n’est pas au courant, pour la dernière cohorte, de ce que le CISSS-AT a fait comme intervention pour essayer d’avoir du recrutement pour le mois de mai, mais nous, ça nous inquiète grandement , rapporte Carl Verreault.

Selon les dernières informations que l’APTS a reçues du CISSS-AT, il faudrait au minimum six technologues en radio-oncologie pour débuter les services. Le CISSS-AT affirme de son côté qu’il en faudrait cinq.

En ce moment, le CISSS-AT rapporte qu’on dispose de quatre technologues en radio-oncologie.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, estime que l’accès à des soins de radiothérapie dans la région est d'une importance capitale , car les patients doivent actuellement se rendre à Gatineau ou ailleurs pour recevoir les traitements.

Diane Dallaire rapporte que la Ville tient des rencontres régulières avec le CISSS-AT pour contrer le manque de personnel de la santé.

On est conscient du problème de main-d’oeuvre, mais on souhaite ardemment que la situation se règle dès que possible parce que le Centre de radio-oncologie c’est primordial pour toute la population de l’Abitibi-Témiscamingue , ajoute la mairesse.

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada

L’offre de services de radiothérapie est également très attendue par la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN).

On pense qu’effectivement il y aura des retombées secondaires des activités qui vont se dérouler dans ce centre-là. Il y a des gens qui vont être sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda, consommer à Rouyn-Noranda, et ça fait de Rouyn-Noranda un pôle très important au niveau des soins de santé en région , indique le président du conseil d’administration de la CCIRN, David Lecours.

La CCIRN considère que la pénurie de main-d’oeuvre dans la région représente un enjeu prioritaire.

On travaille aussi avec le CISSS-AT ponctuellement lorsque notre aide est requise. Notre porte est toujours ouverte pour essayer de trouver des solutions dans ce domaine-là , dit David Lecours.

David Lecours est président de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Par courriel le CISSS-AT indique que des démarches sont en cours afin de compléter l'équipe de technologues et débuter l'offre de traitements en radiothérapie au cours des prochaines semaines.