Transports Québec prévoit des investissements de 258 M$ au Saguenay-Lac Saint-Jean

Un total de 115 projets seront mis en branle dans la région. La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a fait état des trois projets priorisés par Transports Québec.

Le plus important investissement, évalué entre 25 et 50 millions de dollars, consiste à refaire une portion de trois kilomètres de la route 170, entre les kilomètres 70 et 73, près de L’Anse-Saint-Jean.

Entre 5 et 10 millions de dollars sont prévus pour la réparation du pont de la rivière aux Chicots, sur la route 169, dans le secteur de Saint-Coeur-de Marie. Ce projet représente un défi important pour les équipes puisqu’il est réalisé dans un site de nidification pour l'hirondelle rustique.

À Chambord, le pont qui surplombe la route 155, au-dessus de la voie ferrée, sera remplacé. Il s’agit d’un investissement de 5 à 10 millions de dollars.

La ministre Laforest a indiqué que le budget de cette année est de 12 % supérieur à celui de l’an passé. 60 millions $, plus au total depuis qu’on est là 860 millions $, c’est quand même très positif pour notre région et on voit que les grands projets avancent toujours, a-t-elle souligné. On parle de l’autoroute Alma-La Baie, on parle du carrefour giratoire à Saint-Bruno, de l’aéroport à Saint-Honoré. Il y a des chantiers, il y a des projets qui coûtent moins cher. Il y en a d’autres qui coûtent plus cher.

Hausses des coûts à prévoir

Les augmentations des prix de l’essence et des matériaux auront certainement un effet sur le coût de certains projets, selon le ministère des Transports.

C’est sûr qu’il y a une tendance à la hausse, indique le directeur régional de Transports Québec, Donald Boily. L’inflation présentement et ce qu’on vit dans le contexte économique actuel, on anticipe de fortes augmentations, mais si on est en mesure de le justifier après analyse, on peut arriver et dire oui on l’accorde pareil.

Des appels d'offres pourraient aussi être relancés en cas de besoin. Le ministère des Transports l’avait d’ailleurs fait pour les travaux de réfection du pont Dubuc, en 2021.

Avec les informations de Mélyssa Gagnon