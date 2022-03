La victoire de Sue Montgomery en Cour supérieure ne sera pas contestée

La Commission municipale du Québec CMQ a annoncé par voie de communiqué mercredi après-midi qu'elle ne contestera pas la victoire remportée plus tôt cet hiver par Mme Montgomery devant la Cour supérieure du Québec. L'ex-mairesse ayant échoué à se faire réélire le 7 novembre dernier, toute décision dans cette affaire est devenue théorique , plaide-t-elle.

L'annonce fait suite au jugement rendu par la Cour fin janvier qui avait annulé sa condamnation par la CMQ l'été dernier.

Le magistrat, Alexander Pless, avait notamment reproché à la Commission d'être juge et partie dans ce dossier.

Ce problème quant à la "fragilité" alléguée découlant du fait que la loi était [autrefois] silencieuse en ce qui concerne la relation entre les fonctions d'enquête et les fonctions juridictionnelles de la Commission a par ailleurs été corrigé par l'entrée en vigueur du projet de loi 49 , souligne la Commission municipale du Québec CMQ .

Une réputation en jeu

La Commission avait condamné Sue Montomgery en juillet à une suspension sans salaire d'un maximum de 120 jours pour une série de manquements éthiques et déontologiques.

Cette sanction avait été rapidement contestée par le dépôt d'un pourvoi en contrôle judiciaire, et son application avait été suspendue avant d'être carrément cassée, il y a deux mois.

N'étant plus au pouvoir, Mme Montgomery ne pouvait plus être suspendue. Toutefois, dans sa décision, en janvier, le juge Pless a fait valoir que, selon lui, cette affaire n'était pas que théorique, car la réputation de l'ex-mairesse était en jeu .

D'autres poursuites perdurent

La décision de la Commission municipale du Québec CMQ de ne pas faire appel du jugement de la Cour supérieure met un terme à une saga juridique ayant éclaté au grand jour en janvier 2020, lorsque Mme Montgomery a été expulsée de Projet Montréal, la formation politique de la mairesse Valérie Plante.

La mairesse d'arrondissement avait été exclue du parti pour avoir refusé de congédier sa directrice de cabinet, Annalisa Harris, accusée par le contrôleur général de la Ville de Montréal de harcèlement psychologique envers le directeur de l'arrondissement et le responsable du soutien aux élus.

Mmes Montgomery et Harris poursuivent aujourd'hui la mairesse Plante, le contrôleur général et la Ville de Montréal pour diffamation, exigeant respectivement des indemnités de 120 000 $ et 186 000 $.