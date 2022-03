L’adaptation télévisuelle de Manuel de la vie sauvage en ondes le 16 mars

Publié en 2018, Manuel de la vie sauvage est le troisième roman de Jean-Philippe Baril Guérard. L’auteur, qui est aussi acteur, dramaturge et metteur en scène, explore dans son œuvre littéraire des environnements hautement compétitifs – le vedettariat (Sports et divertissements), les études en droit (Royal), le monde de l’humour (Haute démolition) –, truffés de personnages obsédés par le succès à tout prix, qui vient au détriment de leur santé et de leur intégrité morale.

Dans Manuel de la vie sauvage, le protagoniste Kevin Lambert travaille sur une application qui sert à faciliter le travail de concepteurs de jeux vidéo. Ses recherches l’amènent éventuellement à développer un outil qui permet de communiquer avec les morts à partir des traces numériques du passé.

L’idée est venue à Jean-Philippe Baril Guérard après avoir lu un article du magazine Wired, dans lequel un homme expérimente avec l’intelligence artificielle dans l'espoir de donner une seconde vie à son père mourant. Il s'est également inspiré d’un épisode de la série culte Black Mirror, intitulé Be Right Back, qui aborde les enjeux délicats du transhumanisme.

Plus près de chez nous, Jean-Philippe Baril Guérard a collaboré avec le programmeur et designer de jeux vidéo québécois Lazlo Bonin, afin de l’aider à mieux cerner le milieu de la technologie numérique. À propos de l’authenticité de Manuel de la vie sauvage, l’expert en informatique affirme dans une capsule disponible sur le site Internet de Séries Plus que tout se passe plus vite, plus grand, plus fort, mais la base est là .

Réalisée par Christian Laurence (Web thérapie, La dérape), la minisérie de six épisodes reflète la vision artistique que Jean-Philippe Baril Guérard avait envisagée. Le résultat est cohérent, fidèle à mes intentions de départ et unique dans notre paysage télévisuel. Je ne pouvais pas espérer mieux comme première incursion dans le monde de la télé , a affirmé l’auteur par voie de communiqué.

Jean-Philippe Baril Guérard Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

À noter que Manuel de la vie sauvage a fait l’objet d’une adaptation théâtrale l’automne dernier, chez Duceppe. La pièce est offerte jusqu’à vendredi en captation vidéo sur le site du théâtre, dans une version pensée pour les caméras par la cinéaste Anne Émond (Nelly, Jeune Juliette).

Mettant également en vedette Louis Morissette, Gildor Roy, Catherine Brunet et Jean-Philippe Baril Guérard, Manuel de la vie sauvage sera diffusé mercredi prochain à 20h sur Séries Plus.