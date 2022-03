L’agriculteur qui s’est battu contre Monsanto à la rencontre des producteurs d'ici

L'agriculteur français Paul François, qui a remporté une lutte judiciaire contre le fabricant de pesticides Monsanto, était de passage dans la région pour sensibiliser ses confrères aux dangers des pesticides. Le sujet continue d'être controversé dans le monde agricole, près d'un an après que Québec a reconnu un lien entre les pesticides et la maladie de Parkinson .

Il a présenté lundi au grand public le documentaire La vie est dans le pré qui relate son combat et sa conversion à l'agriculture biologique.

L'agriculteur a aussi participé à des rencontres avec des producteurs ou de futurs producteurs agricoles de la région.

Selon M. François, l'utilisation des pesticides est un sujet encore sensible et tabou dans le monde agricole et elle suscite des craintes pour la santé des agriculteurs, des sols et des consommateurs.

La question de l'emploi de pesticides est encore un sujet sensible pour beaucoup d'agriculteurs au Québec (archives). Photo : iStock

Paul François s'est battu devant les tribunaux contre le géant des pesticides Monsanto pendant plus d'une décennie avant que le tribunal lui donne raison.

Le cultivateur de maïs et a été empoisonné par un herbicide de la multinationale, le Lasso, en inspectant une cuve de sa machinerie en 2004.

Aujourd'hui, il poursuit son combat en sensibilisant ses confrères aux dangers des pesticides. Pourvu que je puisse échanger avec au moins un agriculteur , dit-il.

L'agriculteur Paul François était de passage à Mont-Joli pour discuter des impacts des pesticides et des herbicides avec des collègues producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Un humble objectif qu'il a réalisé, mercredi, lors d'une plénière à Mont-Joli. Parmi les professionnels du milieu agricole venus échanger avec lui se trouvait le producteur laitier François Morissette, qui est également administrateur à l'Union des producteurs agricoles UPA de La Mitis.

« Ça donne des frissons. On n'en parle pas tellement entre producteurs. Il faut le faire. Je ne dirais pas que c'est tabou, mais presque. » — Une citation de François Morissette, producteur laitier

Même si les agriculteurs étaient peu nombreux, le message de Paul François semble semer la réflexion. On va essayer décoller quelque chose sur les pesticides et les dangers et avertir nos producteurs , poursuit François Morissette.

Sensibiliser la relève

Les étudiants en production animale du Centre de formation professionnelle (CFP) Mont-Joli-Mitis ont pu eux aussi échanger avec Paul François sur les dangers des pesticides.

Je ne savais pas c'était quoi, jusqu'à temps qu'on ait la conférence et après, j'ai fait quelques recherches. Il n'a pas grand monde qui est au courant de ça , soutient l'une de ces étudiantes, Nadia Beaulieu.

L'un de ses collègues de classe, Xavier Smith, est de son côté demeuré dubitatif, même après la conférence.

Pour l'instant, je suis comme entre-deux. Oui, on [en] utilise à la ferme. De là à dire que je suis contre ça... Sinon, les mauvaises herbes vont prendre le dessus et on va avoir une perte économique très élevée, estime-t-il.

Paul François en compagnie de deux agriculteurs de la région, Serge et Claude. Serge est malheureusement atteint de la maladie de Parkinson. Photo : Radio-Canada

Paul François s'est converti à l'agriculture biologique 11 ans après son intoxication. Il ne tente pas nécessairement de convaincre ses confrères à lui emboîter le pas dans cette direction, mais souhaite susciter le dialogue pour les inciter à réduire leur utilisation des pesticides et surtout, à protéger leur santé.

En 2017, le conseiller expert dans le secteur des grains Louis Robert avait dénoncé l'ingérence du privé dans la recherche publique sur les pesticides. Une commission parlementaire sur les pesticides avait ensuite été déclenchée par Québec.

D'après un reportage d'Isabelle Damphousse