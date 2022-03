Le syndicat de Béton provincial à Matane souhaite rouvrir la convention collective

D’après le syndicat du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN, l’entreprise Béton provincial s'oppose à instaurer un nouveau taux d’embauche et à ajuster le salaire des employés déjà en poste. Il affirme que cette position de la partie patronale pourrait avoir des répercussions sur la production de l’usine et miner le revenu d'une soixantaine de familles.

Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN, qui représente les travailleurs du béton de la région, réclame l’ouverture de la convention collective pour la révision des échelles salariales.

D'après Pauline Bélanger, présidente par intérim du regroupement syndical, le salaire proposé à l'embauche n’est pas concurrentiel par rapport aux entreprises du même secteur dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre.

« On veut que les travailleurs aient de meilleures conditions, on veut que l’usine continue d’avoir pignon sur rue à Matane, que la prospérité continue de profiter à une soixantaine de familles. » — Une citation de Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN

Notre désir, c’est que les employés puissent travailler dans leur domaine d’expertise et qu’ils aient un salaire concurrentiel en région. Ils ont l’embarras du choix dans le contexte que l’on vit en ce moment , affirme la représentante syndicale. La crainte du syndicat, c’est de ne pas assurer suffisamment la rétention des travailleurs, ce qui pourrait avoir un impact sur la production de l'usine.

Pauline Bélanger estime que le salaire n'est plus concurrentiel dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Face à cette inquiétude, Béton provincial a refusé les révisions des salaires, d'après ce que rapporte le syndicat. Toujours selon le syndicat, l’entreprise s’est dite prête à assumer le ralentissement de la production s’il advenait que ses employés partent travailler ailleurs.

Radio-Canada a contacté plusieurs interlocuteurs au sein de Béton provincial. Au moment d’écrire ses lignes, nous étions toujours en attente d’un retour de leur part.

Non-respect de la convention collective

Le 9 février dernier, le tribunal d'arbitrage a sanctionné le contournement au Code du travail à la suite du dépôt d'un grief, réclamant que Béton provincial se conforme à la convention collective lors des prochaines embauches , peut-on lire dans la décision du tribunal.

En 2020, Béton provincial a négocié le contrat d’un petit nombre de nouveaux employés, sans respecter l’échelle salariale qui est prévue par la convention collective. La direction avait choisi d’offrir un salaire plus élevé, normalement déterminé à 15,67 $, dans le but que la compagnie se montre plus attrayante.

De plus, l'employeur avait aussi choisi d’augmenter le salaire de deux occupations dans l’usine, ce qui représente un total de six personnes, sans consulter le syndicat au préalable.

L’actuelle convention collective viendra à échéance en 2024. Les représentants des travailleurs ne considèrent pas réaliste d'attendre deux ans dans le contexte actuel. Quand on calcule les salaires, deux ans, lorsqu’on calcule en pourcentage, ça paraît sur un salaire! Ça serait mieux d’ouvrir la convention et de négocier , maintient Pauline Bélanger.

Le syndicat Confédération des syndicats nationaux CSN se dit inquiet face à la position de l’employeur. Il a l’intention d’interpeller le ministre du Travail qui sera de passage dans la région la semaine prochaine afin de le sensibiliser à la situation.

Avec les informations de Jean-François Deschênes