Deux ans de COVID-19 vus à travers la lorgnette du Dr Paul Roumeliotis

Le Dr Roumeliotis se rappelle très bien où il se trouvait il y a deux ans lorsque la pandémie a pointé le bout de son nez, en février 2020.

Il était à l’Institut de formation NAV Canada, à Cornwall, et il gérait le confinement de centaines de Canadiens. Ces malheureux voyageurs avaient séjourné à bord du navire de croisière le Diamond Princess où sévissait, à l’époque, un nouveau et très étrange coronavirus.

Le Dr Paul Roumeliotis lors d'une conférence de presse, le 26 février 2020 (archives) Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Depuis, le médecin-hygiéniste affirme que sa vie a déroulé à un rythme effarant dicté par les caprices de la pandémie.

J’ai dû faire quelques centaines de conférences de presse , évalue le Dr Roumeliotis. Quand la pandémie a commencé, j’en faisais au moins deux à quatre par jour. Je commençais mes journées à 7 h, [et j'enchaînais] les entrevues quotidiennes.

En compagnie des docteurs Theresa Tam, Howard Njoo et, à l’époque au Québec, du Dr Horacio Arruda, le Dr Paul Roumeliotis a été dans l’est ontarien l’un des visages les plus connus de la lutte contre la COVID-19.

Il a été sur toutes les tribunes pour faire des bilans et pour encourager — parfois sermonner — les citoyens à respecter les mesures sanitaires.

« Dans mon esprit : knowledge is confort… J’ai toujours été coopérant, j’ai collaboré et répondu à toutes les demandes que je pouvais. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste, BSEO

Le Dr Roumeliotis admet que les derniers 24 mois n'ont pas été faciles. Des commerçants l’ont interpellé parce qu’ils n’en pouvaient plus des fermetures obligatoires. Des citoyens en colère ne comprenaient pas la raison pour laquelle on ne pouvait pas visiter un grand-parent dans un foyer d'accueil.

Pendant deux ans, il a dû faire face à un feu roulant de questions déchirantes et expliquer les choix difficiles qui ont été faits par la santé publique au nom du bien commun.

Fermer les écoles et les commerces n'a pas été une décision facile, affirme le Dr Paul Roumeliotis. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le médecin se souvient très bien de la première fois où il a émis une ordonnance pour fermer les écoles et les églises. J’ai trouvé ça difficile , confie-t-il. [Surtout] quand on a été obligé de faire une deuxième puis une troisième fermeture. Chaque fois, c'était très dur.

Les mesures étaient à ce point impopulaires que le Dr Roumeliotis dit avoir reçu des lettres négatives et des menaces de personnes en désaccord avec les autorités sanitaires.

C’est très sérieux , soutient-il. Ce n’est pas juste moi. C’est aussi le cas de tous mes confrères à travers l’Ontario.

« Quand j’ai signé pour être médecin-hygiéniste, ici, je n’avais jamais pensé que j’aurais ce type de défis. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste, BSEO

Heureusement, pense le Dr Paul Roumeliotis, les personnes contre les mesures sanitaires ne représentent qu’une petite portion de la population — environ 8 %, selon ses données. Le médecin trouve du réconfort dans cette statistique.

Les gens qui sont contre les mesures sont ceux qui font le plus de bruit. Je suis sûr que la majorité de la population est d’accord avec les mesures qu’on a prises , a-t-il affirmé.

Le médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, le Dr Paul Roumeliotis, et la chef des communications de l’agence, Karine Hébert (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Lui-même a vécu sa part de frustration avec certaines décisions politiques.

Je ne peux pas mentir. Des fois, je n’étais pas d’accord avec les décisions du gouvernement , admet-il. Mais, en général, je trouve que le gouvernement a bien suivi nos conseils.

Que réserve l’avenir?

Signe que la pandémie s'approche de la fin, le Dr Roumeliotis ne sent plus le besoin de faire des mises à jour quotidiennes lors de conférences de presse.

Avec tous les outils que nous avons, la progression du virus et les différents variants, je pense qu’on est [proche de] la fin de la pandémie, mais on n’est pas encore là , croit-il.

On est dans une transition que j’appelle ‘‘vivre avec la COVID-19’’. C’est avec nous, mais ça ne nous empêchera pas de vivre , explique le médecin-hygiéniste.