45 personnes auront une formation accélérée comme infirmiers et infirmières auxiliaires

La formation accélérée d’infirmiers et infirmières auxiliaires a pris son envol lundi en Abitibi-Témiscamingue.

Dans la région, 45 élèves ont été recrutés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). Ils seront formés par le Centre de formation professionnelle (CFP) Harricana dans ses pôles de La Sarre (11 inscriptions), Rouyn-Noranda (18) et Val-d’Or (16).

Le début de la formation avait été reporté une première fois en janvier, alors qu’il n’y avait que 30 inscriptions, dont plusieurs travailleurs du réseau de la santé. La région disposait de 78 bourses de 20 000 $ offertes par Québec pour contrer la pénurie de main-d'œuvre.

C’est sûr que des infirmières auxiliaires et des préposés aux bénéficiaires, ça ne débordera pas dans les prochaines années, mais plus qu’on va en avoir, mieux ça va être pour le CISSS-AT entre autres. Ça fait un beau bassin qui s’ajoute à ce qu’on avait déjà en formation à notre centre , fait valoir Isabelle Legault, responsable des communications, de la promotion et du recrutement au CFP Harricana.

En 14 mois

La formation accélérée est dispensée en 14 mois au lieu de 22 en vertu d’un horaire qui prévoit plus d’heures de cours par semaine et qui ne prévoit pas de pause à l’été. Ils doivent faire les 1800 heures de cours prévues au programme.

Il n’y a aucune différence au niveau du contenu, parce que ces gens-là vont avoir un permis de l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec à la fin, donc ils ont vraiment besoin d’avoir tout le contenu exact qui est prévu dans cette formation , rappelle Isabelle Legault.

Les élèves compléteront leur formation en mai 2023 et doivent s’engager à travailler deux ans au CISSS-AT pour bénéficier de la bourse.