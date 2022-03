La police de Vancouver porte des accusations à la suite d’un double homicide en 2018

La police de Vancouver a arrêté et porté des accusations contre Kane Carter à la suite d’un double homicide survenu en 2018. Alfred Wong, 15 ans, a reçu une balle perdue lors d’une fusillade entre membres de gangs criminalisés et a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

Après plus de quatre ans d’enquête, la police de Vancouver a officiellement arrêté Kane Carter en Ontario, mardi. Une enquête qui aura été longue et complexe avant d’aboutir à ce dénouement, selon le chef de la police de Vancouver, Adam Palmer.

Les enquêteurs ont interrogé des centaines de témoins et traité des milliers de pièces à conviction. Et bien qu'il ait fallu plus de quatre ans pour en arriver là, j'ai toujours été convaincu que ce jour viendrait , indique-t-il dans un communiqué.

Kane Carter, 26 ans, est accusé d'avoir déchargé une arme à feu avec l'intention de blesser la seconde victime, Kevin Whiteside, 23 ans, lui aussi décédé lors de la fusillade.

Il est également accusé de deux chefs d'accusation de meurtre au second degré et d'un chef d'accusation de voies de fait graves pour avoir tiré sur une troisième personne, qui n'a pas été gravement blessée.

Cette arrestation doit servir d'avertissement , dit le chef de police

Le chef Palmer s’est voulu ferme envers toute personne engagée dans un gang ou une activité criminelle.

Cette arrestation, qui survient plus de quatre ans plus tard, doit servir d'avertissement , dit-il. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe ce qui entravera notre chemin, les hommes et les femmes du service de police de Vancouver ne cesseront jamais leur quête incessante de la vérité, des preuves et des responsables de crimes violents.

Il rappelle également que chaque action a ses conséquences et que les événements du 13 janvier 2018 ont entraîné la mort d'un jeune homme prometteur et ont changé à jamais une famille qui l'aimait beaucoup .