Tarifs d’Hydro-Québec : un ajustement à l’inflation qui pourrait faire mal

Depuis 2019, une nouvelle loi adoptée par la Coalition avenir Québec CAQ prévoit l’ajustement des tarifs d’électricité à l’inflation. Après un gel en 2020, une augmentation de 1,3 % en 2021, les tarifs d’électricité augmenteront de 2,6 % dès le 1er avril 2022.

Avec l’augmentation de l’inflation importante dans les premiers mois de 2022, ce sont les tarifs pour 2023 qui inquiètent particulièrement. Même si Hydro-Québec estime qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’augmentation de la prochaine année, certains experts prévoient une hausse des tarifs d’électricité pouvant aller jusqu’à plus de 5 % en avril 2023.

L’analyste senior en réglementation de l'énergie Jean-François Blain estime qu’avec la fin possible de la pandémie, mais surtout les conséquences de la guerre en Ukraine, la hausse vertigineuse de l’inflation se poursuivra encore un moment.

Si l’augmentation de l’indice des prix à la consommation continue de cheminer au même rythme que les derniers quatre-cinq mois, on pourrait s’attendre au 1er avril 2023 à une augmentation tarifaire de 5,5 %, peut-être un peu plus ou un peu moins , affirme-t-il.

Des ménages particulièrement touchés

La décision d’ajuster les tarifs en fonction de l’inflation a été critiquée dès son adoption, et continue de l’être aujourd’hui. C'est très inquiétant, très enrageant, je dirais. […] C'est un choix politique douteux qui a été fait il y a quelques années , dénonce Marie-Ève Duchesne du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.

Jean-François Blain juge que cette hausse aura des conséquences beaucoup plus dommageables pour les ménages à faible revenu. Quand un gouvernement va chercher les revenus dont il a besoin par le biais de la tarification d'un service public, essentiel a fortiori, plutôt que par la fiscalité, ben il adopte une approche qui est complètement régressive sur le plan de la redistribution de la richesse , explique-t-il.

Marie-Ève Duchesne craint que certaines personnes aient encore plus de difficultés à joindre les deux bouts. Souvent, on disait que les locataires avaient deux choix : payer l'épicerie ou payer le loyer. Ben maintenant, on se retrouve avec un troisième choix dans l'équation. C’est comment je vais faire pour payer aussi Hydro-Québec .

Hydro-Québec affirme que malgré la hausse de 2,6 % à venir, les tarifs québécois demeurent compétitifs. On n'est pas dans une bulle où c'est différent d'ailleurs. Au contraire, on observe des hausses même plus importantes des coûts d'électricité dans d'autres provinces canadiennes et états américains , indique le porte-parole de la société d'État Maxence Huard-Lefebvre.

M. Huard-Lefebvre affirme toutefois que les personnes se trouvant en situation de précarité ne doivent pas hésiter à contacter Hydro-Québec pour conclure une entente de paiement.

Avec des informations de Marie-Pier Mercier