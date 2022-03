REM de l’Est : Montréal réclame une place à la table de décision

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande encore une place décisionnelle pour la Ville dans le développement du projet de REM de l’Est. Elle exige également des garanties de financement de la part du gouvernement du Québec et accueille favorablement le rapport d’étape du comité d’experts sur l’intégration urbaine.

Il faut régler la gouvernance, la Ville de Montréal doit être autour de la table, et il faut régler le financement , a réitéré la mairesse en point de presse mercredi. J’invite CDPQ Infra et le gouvernement du Québec à nous faire la place que l’on souhaite, la Ville de Montréal, pour continuer à améliorer ce projet.

Ce n’est pas la première fois que Valérie Plante formule cette demande, à laquelle CDPQ Infra a répondu par le passé que l’appui de la Ville est nécessaire pour que le projet aille de l’avant. L’organisme a répété mardi que le soutien de toutes les parties prenantes est requis pour la réalisation du projet.

Mme Plante a toute de même encore soutenu qu’un projet de transport en commun structurant dans l’est de Montréal est essentiel et représente un outil de développement incroyable . Ce projet-là, on y croit énormément , a-t-elle assuré.

La mairesse a peu commenté la vision architecturale dévoilée mercredi matin par CDQP Infra, disant ne pas pouvoir faire abstraction des coûts dans son évaluation de la proposition.

La raison pour laquelle on veut être autour de la table, c’est pour participer encore plus activement à l’évaluation des coûts, à la capacité de réaliser [le projet] , a-t-elle expliqué, soulignant toutefois le travail accompli depuis un an.

Elle a également salué le rapport d’étape du comité d’experts indépendants sur les questions d’intégration. Celui-ci fait état de nombreuses préoccupations qui reflètent celles de la population, selon la mairesse.

CDPQ Infra a toutefois indiqué avoir répondu à la vaste majorité de ces préoccupations, incluant l’intégration des caténaires, l’utilisation de béton préfabriqué et l’aménagement du boulevard René-Lévesque.

Lors d’une réunion du conseil exécutif de la Ville de Montréal mercredi matin, la mairesse Plante a déploré n’avoir toujours pas de garanties de financement de la part du gouvernement du Québec dans ce projet évalué à hauteur de 10 milliards $. La Ville, a-t-elle rappelé, s’est engagée à investir 500 millions $ dans l’aménagement urbain.

Invitée à réagir, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, estime qu’il est trop tôt dans le projet pour que le gouvernement s’avance sur sa participation financière.

Il reste encore beaucoup trop d’éléments à clarifier pour pouvoir donner des précisions sur la contribution de Québec, a déclaré l’attachée de presse de la ministre, Catherine Boucher. Elle a cependant assuré que la Ville peut compter sur nous , au moins pour ce qui est de l’aménagement urbain, ce qui avait déjà été annoncé par le ministre des Transports en février.

Avec la collaboration de Benoît Chapdelaine