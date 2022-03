Le prix du nickel ballonné par le conflit en Ukraine

Alors que le prix du nickel était déjà élevé au début de 2022, celui-ci a explosé au début du mois de mars.

Mardi soir, la bourse des métaux de Londres a annoncé la suspension de toutes les transactions de nickel sur son marché jusqu’à nouvel ordre, après que le prix ait augmenté vertigineusement, jusqu’à atteindre 100 000 dollars la tonne métrique au cours de la journée.

La compagnie financière a par ailleurs annoncé que le prix du nickel ne serait plus diffusé pendant cette période.

Mercredi, sur les marchés, le prix du nickel s’est stabilisé à 42 995 $ la tonne sur les marchés, ce qui constitue tout de même un sommet depuis 2007, selon Jean-Charles Cachon, professeur émérite à la Faculté de gestion de l'Université Laurentienne.

Selon lui, ce n’est pas la demande de nickel, mais une incertitude quant à l’offre qui affecte présentement le prix du nickel, notamment en raison de l’échange des sanctions entre la Russie et les pays de l’Occident.

Il cite notamment le géant minier russe Norilsk, qui est le numéro un mondial d’exportation de nickel et un concurrent de compagnies comme Vale. Ses capacités d’exportation vers les pays d’Occident sont maintenant incertaines en raison des sanctions russes.

Monsieur Cachon affirme cependant que les minières canadiennes ne pourront probablement pas profiter pleinement de ce boom du prix du nickel, en raison du volume de production qui prend plusieurs années d’investissements avant de pouvoir augmenter .

Il indique aussi qu’en raison de l’incertitude qui règne sur les marchés financiers mondiaux, le comportement de la Chine pourrait aussi avoir un impact si les prix du nickel restent aussi élevés pendant plusieurs mois.

La Chine pourrait décider de larguer une partie de ses réserves de nickel sur les marchés dans l’espoir de faire baisser les prix si la situation perdure , affirme M. Cachon.

Patrick Leblond, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, affirme quant à lui que malgré les prix de certains matériaux qui augmentent, l’état instable de l’économie mondiale rend le climat très peu propice aux investissements pour produire davantage de ces produits.

Il y a plusieurs entreprises qui vont se dire "attendons de voir ce qui va se passer avant d’investir" , explique-t-il.

La durée indéterminée des sanctions qui expliquent la hausse du prix des ressources naturelles est notamment une des raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent difficilement justifier l’augmentation de l’extraction de ressources comme le nickel au Canada pour le moment, explique M. Leblond.

« On investit des milliards de dollars pour augmenter la production et puis soudain lorsqu’on est prêts à sortir le minerai du sol, la Russie revient sur le marché et le prix des métaux s’effondrent, c’est souvent le problème quand on parle de la production des ressources naturelles. »