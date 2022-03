L’Orchestre de chambre du Manitoba de retour à l’église Westminster

Trois ans se sont écoulés depuis que l'Orchestre de Chambre du Manitoba a donné sa dernière représentation devant public.

Il s’agit d’une reprise très attendue pour les artistes et pour le public.

Dans l’église Westminster, le public est très près, à trois, quatre mètres de l’orchestre , explique la directrice musicale de l’Orchestre de Chambre du Manitoba, Anne Manson.

On voit les visages des musiciens, on voit quand ils respirent, on voit aussi leurs sourires, poursuit-elle. Cela donne une expérience vraiment unique. Je crois que nous avons tous besoin de cette expérience.

Une programmation d'envergure internationale

Au programme, on prévoit de la musique contemporaine et de la musique de chambre avec Haydn, Mozart, ou encore de la musique baroque.

Avec la levée des restrictions sanitaires, ce sont des musiciens du monde entier qui se retrouveront à Winnipeg.

« Nous avons vraiment des solistes incroyables de Hollande, de New York, de partout dans le monde. C’est vraiment une chance d’écouter quelqu’un qu’on ne rencontre pas dans la rue à Winnipeg. » — Une citation de Anne Manson, directrice musicale de l'Orchestre de chambre du Manitoba

Les 22 et 23 mars, ce sont les deux jeunes frères violonistes mondialement connus, Timothy et Nikki Chooi, qui ouvriront la saison.

Fin avril, la cheffe d'orchestre Anne Manson dirigera une nouvelle œuvre du compositeur en résidence à l’Orchestre de chambre du Manitoba, Kevin Lau. Prayer in a Green Cathedral est un nouveau concerto pour hautbois joué par la soliste Caitlin Broms-Jacobs.

Le 31 mai et le 1er juin, l’église Westminster accueillera le corniste canadien mondialement connu, James Sommerville. Il jouera et dirigera un concert qui comprend la première canadienne du Concerto pour cor de Kati Agócs et du Concerto pour cor n°3 de Mozart.

La saison se clôturera avec une des plus grandes flûtistes au monde. À 21 ans, Lucie Horsch fera le voyage depuis Londres jusqu’à Winnipeg. Elle interprétera les 8 et 9 juin des œuvres de Kulesha, Bach, Oesterle et Haydn.

Les concerts auront lieu à 19 h 30 à l’église Westminster jusqu'au 9 juin et seront également retransmis en ligne jusqu’au 22 juin.

Toute la programmation est accessible sur le site internet de l’Orchestre de chambre du Manitoba  (Nouvelle fenêtre) .