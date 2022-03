Financement des infrastructures municipales : les CUPR vont-ils mettre leurs billes?

Soulevée il y a plusieurs années, la question est toujours d'actualité aujourd'hui.

Le développement du Parc industriel 417, à Vars, en est l’illustration parfaite.

Bien que les terrains développés et vendus par la Municipalité de Russell soient desservis par le gaz naturel et branchés au réseau de fibre optique, les conduites d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux font toujours défaut.

Pour corriger le tir, la Municipalité de Russell devra investir entre 30 et 40 millions de dollars.

On a des opportunités pour augmenter […] la densité du Parc si on [y] amène les services d’eau et d’égout. […] C’est un projet qui va générer beaucoup de croissance pour la Municipalité et les Comtés unis , explique le maire de Russell, Pierre Leroux.

Le maire de Russell, Pierre Leroux (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Mais dans l’état actuel des choses, poursuit ce dernier, la Municipalité devra attendre plusieurs années avant de couvrir les coûts de son investissement.

Entre-temps, les Comtés unis de Prescott et Russell CUPR pourront bénéficier des retombées fiscales générées par un tel projet dès que les travaux seront terminés.

D’où l’argument avancé qui favorise la mise en place d’un mécanisme surnommé le PRAP, pour Prescott-Russell Area Partnership, permettant aux Comtés unis de Prescott et Russell CUPR de partager le fardeau financier de tels projets.

Plus facile à dire qu’à faire

Toutefois, l’élaboration et la mise en œuvre d’un tel programme présentent un niveau de complexité élevé, comme l’a souligné la trésorière des Comtés unis de Prescott et Russell CUPR , Valérie Parisien, lors de la réunion plénière mensuelle des maires mercredi.

D’une part, selon la plus récente mouture de l’initiative, la contribution financière des Comtés unis de Prescott et Russell CUPR serait remboursée au rythme de la croissance des revenus de la municipalité qui est maître d’œuvre du projet d’infrastructure sélectionné.

[La croissance], c’est super volatile et c’est vraiment difficile à prévoir. […] Il [faudrait] composer avec ça sur une base annuelle et faire des suivis rigoureux. Alors, oui, c’est excessivement complexe à cet égard-là , explique Valérie Parisien.

La trésorière des CUPR, Valérie Parisien (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

D’autre part, un engagement financier à long terme des Comtés unis de Prescott et Russell CUPR dans des projets d’infrastructures aurait certainement un impact sur leur capacité d’emprunt.

Il faut quand même savoir c’est quoi le potentiel pour les projets qui se [qualifieraient] dans le cadre d’un programme comme celui-là justement pour ne pas compromettre notre capacité d’emprunt , ajoute la trésorière des Comtés unis de Prescott et Russell CUPR .

C’est sans compter les rôles respectifs joués par les municipalités de palier supérieur comme les Comtés unis de Prescott et Russell CUPR , administrateurs entre autres de programmes sociaux et des services d’urgence. Il y a les municipalités de palier inférieur, comme Russell, qui assument notamment le maintien des systèmes d’aqueduc et d’égout.

Autrement dit, c’est aussi une question de partage des responsabilités.

Ce n’est pas vrai [qu’un tel programme] ne mettrait de la pression sur nos services. C’est pour ça que nous [avons] deux paliers , tient à rappeler Valérie Parisien tout en se disant consciente des préoccupations financières des municipalités.

Même si la formule proposée sera vraisemblablement rejetée par le conseil lors de la prochaine réunion régulière, le désir des maires de poursuivre la discussion pour trouver une solution, lui, demeure bien réel.