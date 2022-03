Instagram serre la vis sur les contenus des médias d’État russes

Les utilisateurs et utilisatrices d’Instagram qui souhaitent partager un contenu en provenance de médias d’État russes se feront mettre en garde par la plateforme, selon ce qu’a annoncé le réseau social mardi.

Les listes d’abonnement et les liens d’amitié des comptes privés basés en Russie et en Ukraine seront aussi masqués, et la portée des publications des médias contrôlés par l’État russe sera aussi limitée, au profit d’autres sources.

Un message contextuel de mise en garde sera par ailleurs épinglé sur ces publications.

On pourra y lire : Instagram pense que le compte qui a créé cette publication peut être partiellement ou totalement sous le contrôle éditorial du gouvernement russe .

Les internautes verront le même scénario se produire du côté des stories – ces publications éphémères popularisées par Snapchat – sur lesquelles on trouverait des autocollants dont l’URL mène à des domaines liés à ces médias.

Instagram ajoute des avertissements sur le contrôle par le gouvernement russe de certains médias. Photo : Meta

Ceux-ci seront aussi difficiles à trouver dans le moteur de recherche du réseau social. Ils seront également absents de la section Découverte d’Instagram, dont les contenus y sont choisis à l'aide d’un algorithme qui cible les préférences des internautes.

Instagram souhaite ainsi limiter la propagande du gouvernement russe et protéger la vie privée des internautes sur sa plateforme, autant en Ukraine qu’en Russie.

Facebook, qui appartient à la même maison mère qu’Instagram, Meta, a annoncé des sanctions similaires la semaine dernière.