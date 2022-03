La hausse du prix de l’essence fait mal à l’industrie du taxi

Le prix du litre a bondi de près de 30 % en Abitibi-Témiscamingue depuis le début de l'année, passant de 1,48 $ le litre en janvier à 1,92 $ cette semaine selon la Régie de l’énergie du Québec.

Mon auto, pour la remplir, ça me coûtait environ 55 dollars, maintenant c'est de 75 à 80 dollars, alors tu dois en faire des courses [pour être rentable]. On ne fait plus de profits , se désole la présidente du C.A. de COOP-Taxi de Rouyn-Noranda Andrée Bruneau.

La coopérative compte une quarantaine de membres. Les chauffeurs sont des travailleurs autonomes et les coûts sont importants pour ceux qui sont propriétaires de leur taxi.

C’est le cas de Mario Jalbert, qui a investi plusieurs milliers de dollars pour acquérir un taxi il y a 6 mois.

« Quand le prix de l'essence nous tombe sur la tête, ça nous écrase carrément. » — Une citation de Mario Jalbert, propriétaire d'un taxi.

Je fais un exemple d'une course qui coûte 20 dollars: on doit payer les taxes, plus la redevance et là, la hausse du prix de l'essence, ça n'a aucun bon sens , explique-t-il.

Les propriétaires de taxi doivent verser au gouvernement du Québec 1,05 $ pour chaque course effectuée, en plus des taxes habituelles.

Andrée Bruneau demande au gouvernement du Québec de suspendre cette redevance.

La solution à ce moment-ci, je pense, c’est qu’ils devraient laisser tomber la redevance le temps que le prix de l’essence diminue. Au moins, on n’aurait pas besoin d‘augmenter le taximètre, ça nous ferait 1,05 $ de plus dans nos poches , estime-t-elle.

Des audiences à la fin mars

La Commission des transports du Québec tiendra des audiences dès le 29 mars pour évaluer la possibilité d’augmenter les tarifs de transport par taxi.

Andrée Bruneau et Mario Jalbert craignent toutefois que cette hausse des tarifs n’arrive trop tard et que certains chauffeurs décident d’abandonner le métier, alors que la pénurie de chauffeurs est déjà criante.

La demande est très grande, autant de jour que de soir. Il y a des clients qui travaillent et qui se fient sur les taxis. Ou j’ai des personnes qui doivent aller à l’urgence, ce n’est pas assez urgent pour prendre une ambulance, mais quand même il faut qu’ils puissent y aller , illustre Mme Bruneau.

Andrée Bruneau, présidente de COOP-Taxi. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La situation freine aussi la relève. C’est le cas de Sébastien Brien, qui espérait devenir propriétaire de son taxi l'été prochain.

Aujourd'hui, dans le contexte actuel, je mets ça sur la glace pour voir si le gouvernement va faire quelque chose, parce que ça ne serait pas assez rentable en ce moment , explique-t-il.

Le premier ministre du Québec François Legault a déjà mentionné mardi qu’il n’a pas l’intention de suspendre la taxe sur l’essence.